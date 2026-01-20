Care este vârsta ideală pentru a învăța o limbă străină? Vești bune pentru părinții și bunicii care se apucă de Duolingo

Poți învăța cu succes și la 6, și la 60 de ani. Important e să fii consecvent și să folosești metoda de asimilare potrivită vârstei. FOTO: Shutterstock

Învățarea unei limbi străine îți deschide mintea, schimbă felul în care înțelegi lumea și te ajută să te conectezi mai ușor cu oameni din lumea întreagă. Unii părinți le vorbesc copiilor într-o limbă străină încă din primii ani de viață, convinși fiind că, la vârstă mică, asimilează „ca niște bureți”. Alții nu se preocupă de acest aspect până la vârsta școlară, când copilul poate înțelege regulile, gramatica și cultura. În realitate, însă, o limbă străină se poate asimila indiferent de vârstă (e adevărat, nu la fel de ușor ca în copilărie).

Pentru adulți, învățarea unei limbi noi aduce mai multă încredere în sine, oportunități de carieră mai mari, comunicare mai ușoară în vacanțe și satisfacția de a face ceva pentru propria dezvoltare. Pentru bunici, este o modalitate excelentă de a-și menține mintea activă, de a-și antrena memoria și de a rămâne conectați la lumea în continuă schimbare.

Surpriza? Nu există un răspuns unic și nici o vârstă ideală pentru a învăța o limbă străină, susțin mai mulți specialiști citați de parents.com. „Fiecare etapă din viață vine cu punctele ei forte, care pot face învățarea unei limbi o experiență satisfăcătoare și benefică pentru creier dacă folosești strategiile potrivite”, explică Claire Law, psihoterapeut și profesor. „Cheia este să folosești avantajele specifice vârstei tale și să adaptezi metodele în funcție de etapa în care te afli.”

Cu alte cuvinte: un copil are alte resurse decât un adolescent, iar un adult are alte atuuri decât un copil. În rândurile de mai jos, analizăm cum se învață o limbă în copilăria mică, în adolescență și la maturitate, ce spune știința despre aceste etape și ce recomandă specialiștii pentru succes. Înainte să-ți imaginezi că trebuie să alegi între „acum sau niciodată”, e important să știi un lucru: limba străină se poate învăța la orice vârstă, dar mecanismele prin care o învățăm sunt diferite. Mai mult, rezultatele nu depind doar de vârstă, ci și de motivație, expunere, metodă și contextul emoțional.

Citește continuarea articolului AICI.