Care sunt cele mai inteligente țări din lume – poziția României în clasament

Deși IQ-ul nu este considerat o măsură absolută a inteligenței umane, este adesea folosit ca instrument pentru evaluarea abilităților cognitive la nivel de populație și a făcut obiectul cercetărilor și dezbaterilor științifice timp de decenii.

Conform World Population Review, o organizație independentă specializată în colectarea, analiza și vizualizarea datelor demografice din întreaga lume, cercetătorii nu stabilesc clasamentele IQ ale țărilor printr-un singur test global. Ei se bazează pe o combinație de surse, inclusiv teste standardizate de inteligență, evaluări educaționale la matematică, științe și înțelegerea textelor citite, precum și studii reprezentative asupra elevilor sau adulților.

Clasamentul primelor 10 state din punct de vedere al IQ-ului:

Atunci când datele colectate direct sunt limitate, cercetătorii își susțin adesea estimările cu indicatori mai largi, cum ar fi alfabetizarea, anii de învățământ obligatoriu, accesul la asistență medicală și dezvoltarea economică.

Aceasta înseamnă că cititorii ar trebui să abordeze clasamentele naționale ale IQ-ului cu prudență. Nu sunt măsurători precise, ci aproximări statistice modelate de calitatea și profunzimea datelor disponibile.

Cum stau românii cu IQ-ul

România se clasează pe locul 44 în lume în estimările naționale privind IQ-ul, cu un scor mediu de 98,88 – sub media globală de 100 – conform setului de date utilizat pe scară largă de Richard Lynn și David Becker.

Aceste cifre, însă, funcționează mult mai bine ca indicatori sociali decât ca judecăți despre calitatea IQ-ului național. Prin ele însele, ele nu pot explica forțele care modelează performanța cognitivă într-o populație.

În cazul României, cifra reflectă o combinație mai amplă de calitate a educației, sănătate publică, nivel de trai, inegalități regionale și efectele de durată ale perturbărilor economice.

Din acest motiv, poziția în clasament nu reflectă o caracteristică națională fixă, ci condițiile care modelează modul în care copiii învață, se dezvoltă și avansează în școală.

Educația și inteligența sunt strâns legate, deoarece un sistem educațional mai robust tinde să producă o populație mai inteligentă în timp.