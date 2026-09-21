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Actualitate

Pedeapsa maximă cu închisoarea pe care o poate primi Călin Georgescu dacă va fi găsit vinovat în noul dosar

Simona Voicu
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Călin Georgescu riscă ani buni de închisoare în cazul în care va fi găsit vinovat pentru cele două infracțiuni pentru care a fost pus sub acuzare și reținut de DIICOT. O cunoscută avocată a explicat pentru publicul HotNews ce spune legea în cazul infracțiunilor pentru care a fost pus Georgescu sub acuzare.

Călin Georgescu a fost reținut marți seară de procurorii DIICOT, sub acuzația de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Pentru că i s-a reținut forma agravantă cu consecințe deosebit de grave și forma continuată, Georgescu riscă o pedeapsă mai dură în cazul infracțiunii de înșelăciune, spun juriștii consultați de HotNews.

  • Care este pedeapsa maximă pe care o poate primi Călin Georgescu.
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