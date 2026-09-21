Pedeapsa maximă cu închisoarea pe care o poate primi Călin Georgescu dacă va fi găsit vinovat în noul dosar

Pentru că i s-a reținut forma agravantă cu consecințe deosebit de grave și forma continuată, Georgescu riscă o pedeapsă mai dură în cazul infracțiunii de înșelăciune, spun juriștii consultați de HotNews.

Călin Georgescu a fost reținut marți seară de procurorii DIICOT, sub acuzația de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Călin Georgescu riscă ani buni de închisoare în cazul în care va fi găsit vinovat pentru cele două infracțiuni pentru care a fost pus sub acuzare și reținut de DIICOT. O cunoscută avocată a explicat pentru publicul HotNews ce spune legea în cazul infracțiunilor pentru care a fost pus Georgescu sub acuzare.

Gerogescu riscă peste 10 ani de închisoare

Avocata Sandra Grădinaru, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a explicat pentru HotNews care sunt pedepsele prevăzute de legislația românească în cazul celor două infracțiuni de care este acuzat Călin Georgescu.

„Pentru infracțiunea de înșelăciune în formă simplă limitele de pedeapsă sunt cuprinse între 6 luni la 3 ani. Limitele de cresc de la 1 la 5 ani, dacă infracțiunea a fost săvârşită prin folosirea de calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase, iar dacă a produs consecințe deosebit de grave se majorează cu jumătate. Pentru infracțiunea în formă continuată, pedeapsa se majorează cu maximum trei ani”, a explicat avocata Grădinaru.

Astfel, pentru infracțiunea de înșelăciune, Georgescu riscă până la 10 ani de închisoare, prin reținerea celor două prevederi: agravanta și forma continuată.

În cazul infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat, în forma simplă, limitele de pedeapsă sunt cuprinse între 1 și 5 ani de închisoare.

În forma agravantă, când infracțiunea urmărită de grup este sancționată cu închisoare mai mare de 10 ani, pedeapsa este de la 3 la 10 ani.

Dacă va fi găsit vinovat, atunci lui Călin Georgescu i se va aplica o pedeapsă principală (cea mai mare) și un spor, reprezentând o treime din cuantumul celei de-a doua.

Reținerea lui Georgescu

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot din Otopeni, și dus pentru percheziții la vila lui din Mogoșoaia.

Ancheta care îl vizează a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care acuză că a fost păgubit cu suma de un milion de euro.

Fostul candidat la prezidențiale i-ar fi propus omului de afaceri buzoian o afacere cu tranzacții cu metale prețioase. Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, prezentat ca fiind reprezentantul unei bănci din Elveția.

Pentru a obține creditul lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, iar ulterior alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Dosarele lui Georgescu

Ancheta DIICOT reprezintă cel de-al treilea dosar în care Călin Georgescu a fost pus sub acuzare.

În iulie 2025, Călin Georgescu a fost trimis pentru prima dată în judecată, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea, în public, a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată. Dosarul se află în prezent pe rolul Judecătoriei Sectorului 1.

În septembrie 2025, Călin Georgescu a fost trimis în judecată de către Parchetul General în cel de-al doilea dosar, în care este acuzat că a plănuit acțiuni pentru destabilizarea României, după ce Curtea Constituțională a amânat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, pe care Georgescu l-a câștigat. Dosarul se judecă la Curtea de Apel București.



