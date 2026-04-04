Carne de vită la grătar, saci de dormit și o singură toaletă: viața în capsula astronauților misiunii Artemis 2

Mănâncă quiche, conopidă sau cușcuș, fac poze cu telefonul, se descurcă cu problemele legate de e-mailuri și repară toaleta defectă: astronauții aflați în drum spre Lună nu sunt, până la urmă, atât de diferiți de noi, scrie AFP.

Cei patru membri ai echipajului misiunii Artemis 2 a NASA s-au îmbarcat pentru o călătorie spațială de aproximativ zece zile în capsula Orion, o cabină de dimensiunea unei dubițe.

Pregătirea pentru această ședere a fost ca și cum ai planifica o excursie cu cortul, a povestit Christina Koch, prima femeie care a călătorit spre Lună.

În portbagaj, echipajul dispune de o mică provizie: 58 de tortilla, 43 de cești de cafea, broccoli, piept de vită la grătar și cinci tipuri de sos picant. Există chiar și sirop de arțar: unul dintre astronauți este canadian.

Toaleta, singura, a avut o problemă. Spre deosebire de astronauții misiunii Apollo, care nu aveau la dispoziție decât pungi pentru a-și face nevoile, dintre care unele au fost lăsate pe suprafața lunară, echipajele misiunii Artemis dispun de o toaletă adevărată.

Christina Koch a reparat-o în primele 24 de ore de zbor. „Sunt mândră să mă numesc «instalatoare spațială»”, a declarat ea. „Îmi place să reamintesc că acesta este cel mai important echipament de la bord”, a spus Koch, „așa că am răsuflat cu toții ușurați când situația s-a rezolvat”.

„Singurul loc unde poți merge și te poți simți singur”

Toaleta de pe Orion, instalată într-un colț al cabinei, este atât de zgomotoasă încât trebuie să porți protecție pentru urechi atunci când o folosești.

Este „singurul loc unde poți merge în timpul misiunii și unde te poți simți singur pentru o scurtă perioadă”, a spus înainte de decolare canadianul Jeremy Hansen.

După toaletă, a urmat o mică problemă informatică: în timpul unei transmisiuni în direct a NASA, l-am putut auzi pe comandantul misiunii, Reid Wiseman, plângându-se că e-mailul nu funcționa. Problema a fost rezolvată de la centrul de control din Houston, Texas.

În imponderabilitate se pune și problema somnului, esențial într-o misiune de zece zile. Pentru cei patru astronauți aflați la bord, o soluție: saci de dormit atașați de pereți, pentru a evita să plutească în mijlocul capsulei.

„Christina doarme cu capul în jos în mijlocul (cabinei), cam ca un liliac atârnat”, a glumit Reid Wiseman. „Este mai confortabil decât v-ați putea imagina.”

„Mă simt ca un copil!”

Confruntați cu lipsa gravitației care afectează organismul, astronauții trebuie să facă și o jumătate de oră de exerciții fizice pe zi. Orion a îmbarcat la bord un aparat dedicat, similar cu cele pe care le putem găsi într-o sală de fitness.

În fața acestor constrângeri, ei pot beneficia și de o mică revoluție: NASA a autorizat recent utilizarea smartphone-urilor la bord.

„Le oferim echipajelor noastre mijloacele de a surprinde momente speciale pentru familiile lor și de a împărtăși imagini și videoclipuri inspiratoare cu întreaga lume”, a justificat în februarie șeful agenției spațiale americane, Jared Isaacman.

În mijlocul unei misiuni care a costat miliarde de dolari, desfășurată în umbra unei bătălii geopolitice cu China, rămâne totuși puțin loc pentru uimire.

Răspunzând la întrebările jurnaliștilor, Jeremy Hansen și-a descris bucuria de a pluti în poziție orizontală: „Mă simt ca un copil!”.

La decolarea rachetei, Victor Glover, prima persoană de culoare care a zburat spre Lună, a simțit cele mai puternice emoții. „Încerci să rămâi profesionist”, a spus el, „dar copilul din mine vrea să iasă la suprafață și să strige de bucurie”.