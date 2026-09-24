Carrefour vine cu o ofertă valabilă doar pentru trei zile și într-un singur magazin din București

Lanțul de hipermarketuri preluat în acest an de familia Pavăl (Dedeman) organizează cea de-a doua ediție a unui târg dedicat artizanilor.

Evenimentul va avea loc în hipermarketul Carrefour din incinta ParkLake Shopping Center din București în perioada 25 și 27 septembrie. Aici 20 de artizani listați în magazinele Carrefour din comunitățile lor își vor prezenta produsele și poveștile pentru publicul larg din București, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Programul a fost lansat acum un an cu nouă artizani din Piatra Neamț și Roman. De aici, de aproape a ajuns astăzi la mai mult de 530 de mici afaceri partenere, prezente în peste 240 de magazine Carrefour din România din 41 de județe și în peste 80 de orașe.

În primul an, produsele artizanilor înscriși în program au înregistrat peste 1,78 milioane de unități de vânzare, informează compania.

„La un an de la lansarea „De aici, de aproape – Artizani Locali”, cifrele confirmă o direcție corectă de business: peste 6.300 de produse create de artizani locali se află astăzi pe rafturile noastre, pentru că relevanța ofertei depinde direct de cât de aproape reușim să fim de comunitățile în care

operăm”, a declarat Gilles Ballot, CEO Carrefour România.

20 de artizani la Carrefour Park Lake

Târgul din acest weekend din București aduce împreună 20 de artizani din București și din țară, inclusiv producători din primul val al programului, precum AHA Craft Beer din Piatra Neamț, care livrează astăzi în 20 de magazine din București și din țară. Astfel, vizitatorii târgului vor putea

descoperi poveștile artizanilor din București și regiuni precum Muntenia, Moldova, Oltenia și Transilvania.

Printre producătorii locali artizani se află familia Marica, care prin La Băcănia lu’Nea Ticu, duce mai departe, de trei generații, rețeta cârnaților de Pleșcoi cu Indicație Geografică Protejată (IGP). Din Eden aduce siropuri și sucuri presate la rece din Munții Parâng, iar Soculent vine cu socată fermentată lent din Transilvania. Produsele de panificație sunt reprezentate de Brutăria Iosif, Sixty7Bakery și Covrigeii Dariei, lactatele de Lăptăria lui Andrei, iar conservele și dulciurile de casă de Pofta Focului, cofetăriile Un Băiat și o Fată și Honey Gold.

La băuturi, standurile reunesc AHA Craft Beer, Curentu, Distileria Botenilor, Crama Marcea și iKombucha și Furori. Lista de produse locale de la târgul artizanilor este completată de Abatorul Câmpulung, Delicii Vânătorești și Ferma Tudor din zona de preparate din carne, Boierescu,

cu suc natural de mere, și Movi’s, cu sărățele de casă, se mai arată în comunicat.