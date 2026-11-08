Cărți de rețete de încercat: Carpatia, de Irina Georgescu, și rețeta ei de alivenci

Carpatia, prima carte a Irinei Georgescu, este o colecție de rețete românești clasice din toată țara. De la salată de vinete coapte la sarmale, de la plăcintă învârtită la pască și de la borș de perișoare la scovergi, toate sunt scrise pentru a-și îndeplini și rolul cultural, și pe cel practic.

Carpathia (numele în engleză) a fost publicată în 2020 în Marea Britanie și este prima carte de rețete a româncei Irina Georgescu. A fost urmată de Tava, o colecție de rețete de plăcinte și alte feluri la tavă, în 2022, și Danube, o călătorie culinară de-a lungul Dunării, de la Porțile de Fier în Deltă, în 2025. Doar Carpathia a fost tradusă în limba română până acum, sub numele Carpatia, la Editura Litera. Cum ne-a povestit într-un interviu, Irina Georgescu a fost implicată în traducerea și readaptarea rețetelor pentru publicul din România, pentru că, în original, unele ingrediente au fost scrise cu indicații pentru cumpărături în magazinele britanice.

Carpatia este o scrisoare de dragoste scrisă de autoare pentru moștenirea culinară primită în familie. Rețetele nu au doar ingrediente și instrucțiuni, ci și explicații despre rolul lor cultural, când și cum se mănâncă, care e semnificația lor pe masa românilor. E o ocazie de învățare chiar și pentru români, nu doar pentru străinii pentru care a fost inițial scrisă.

Am ales să fac alivenci, o prăjitură sărată pe care nu am înțeles-o multă vreme pentru că nu se face în regiunea mea – e din nordul Moldovei și eu sunt din Dobrogea – și nu e ceva ce poți găsi la patiserii sau cofetării, nici măcar în Moldova. Îmi amintesc și că am încercat acum mulți ani o rețetă de alivenci dintr-o revistă și m-am ales cu o mămăligă. Ceea ce, am descoperit făcând-o pe aceasta, nu era deloc ce trebuie.

Alivenci

din Carpatia, de Irina Georgescu

500ml lapte integral

50g unt

200g mălai (eu am folosit mălai 3 minute)

4 ouă

300g brânză de vaci

250ml smântână

50g făină albă

50g mărar tocat fin (cam 2 legături)

1 lgț praf de copt

smântână pentru servire

Am aprins cuptorul la 200C și l-am lăsat să se încălzească. Între timp, am pus laptele pe foc cu untul și, când a dat în clocot, am adăugat mălaiul în ploaie și am amestecat 3 minute, până s-a făcut. Am luat de pe foc.

Irina Georgescu recomandă să separi gălbenușurile și albușurile și să bați albușurile spumă. Eu am merg direct pe varianta: am bătut ouăle și le-am amestecat cu brânza de vaci, smântâna, făina, mărarul și praful de copt. Apoi am pus tot amestecul în mămăligă și am amestecat bine până s-a omogenizat. Am pus totul într-o tavă de 20 x 20cm, în care pusesem o hârtie de copt, și am copt 40 de minute. Cum indică și rețeta, am mai lăsat tava în cuptorul stins încă 20 de minute.

Am tăiat alivencile în pătrate și le-am mâncat cu smântână.

Combinația de mălai cu lactate și ouă, cu ajutorul prafului de copt, dă o textură în egală măsură pufoasă și onctuoasă, ceea ce e foarte surprinzător. Arată ca o prăjitură, dar e sărată și cu mărar, ceea ce îți dă iar așteptările peste cap. Cred că e una dintre cele mai stranii rețete românești și mă bucur că o cunoaștem datorită cărții Irinei Georgescu. Poate așa o să și reușim să nu o pierdem.