Roxana Golban (20 de ani), balerina si membra PSD Timis, si-a vazut visul implinit atunci cand a pozat pentru revista Playboy. Gestul sau l-a infuriat pe liderul PSD, Victor Ponta, care a declarat ca, daca vrea sa fie promovata, o sfatuieste sa mearga in PDL. Ulterior, seful partidului a revenit, spunand ca fiecare poate sa pozeze cum vrea, scrie Libertatea.

Zavoranu, scorpie si in spital. Asistentele medicale si-au facut zeci de cruci cand au scapat de Oana Zavoranu, care a sustinut ca a fost gravida cu Tudy, dar ca a pierdut sarcina. Nemultumita de conditiile din Spitalul CF2, unde a stat internata doua zile, sotia lui Pepe a trecut la lectii de dresaj cu personalul medical. „Oana este o femeie pretentioasa, un pacient care ne-a dat ceva batai de cap. Ne cerea de cel putin zece ori pe zi sa ii spalam pe jos, in rezerva. I-am schimbat asternuturile, dar nici unul nu i-a placut”. Integral in Click.

Ioana Popescu este insarcinata, dar nu stie cine e tatal. Porno ziarista Ioana Popescu a marturisit ca este insarcinata insa ca nu are de gand sa afirme cel care este tatal viitorului ei copil. Femeia care a facut sex cu zeci de fotbalisti va deveni mamica si desi nu recunoaste, cel mai probabil nu stie cine este tatal copilului ei. „Nu vreau sa spun cine este tatal viitorului meu copil. Eu stiu despre cine e vorba, dar nu va spun. Poate sa fie un fotbalist sau iubitul meu Alessandro. Eu imi doresc foarte tare un copil”, a spus Ioana, citata de Libertatea.

Tatal Monicai: „Fata mea a ajuns virgina la Bucuresti”. Tatal Monicai Columbeanu spune ca fata lui era virgina atunci cand l-a cunoscut pe Irinel. Emil Gabor este convins ca Irinel nu are nicio dovada ca Monica s-a prostituat. „Fata mea a ajuns virgina la Bucuresti. Irinel a fost primul barbat din viata ei. Era o fata cuminte, la locul ei, invata foarte bine la scoala. Nu are probe ca sa demonstreze ca Monica s-a prostituat, daca le avea, le arata pana acum”, a spus Emil Gabor, citat de Click.

Regina porno, combinata cu Vin Diesel. Cea mai tare actrita porno a tuturor timpurilor, Jenna Jameson, 37 de ani, e la un pas de divort, conform presei americane. Jenna si-ar fi abandonat sotul, pe luptatorul Tito Ortiz, cu care are baieti gemeni, pentru ca nu era fericita. Aceasta se pare ca si-a gasit rapid consolarea in bratele musculosului actor de actiune Vin Diesel, 44 de ani, celebru datorita filmelor „Triple X” sau „Fast and Furious”, scrie Libertatea.

Laurette a facut istoria cu femeia de serviciu: „Turnul din Pisa, Turnul Eiffel si ala din China sunt trei dintre cele sapte minuni ale lumii”. Laurette crede ca daca s-ar lasa de modelling ar avea succes foarte mare in avocatura, dat fiind faptul ca ea a terminat facultatea de profil. Pentru a dovedi ca are si o baza de cunostinte generale solida Laurette s-a facut de ras atunci cand a fost pusa sa numeasca trei din cele sapte minuni ale lumii. Se pare ca mulatra nu a dat pe la scoala prea des din moment ce a spus ca Turnul Eiffel este una dintre cele sapte minuni ale lumii antice, scrie Cancan.

Pamela de Romania: „Ma potriveam cu Varciu la pat!” Simona Trasca, alias Pamela de Romania, nu are lipici doar la fotbalisti. Anul trecut, in noiembrie, ea i-a cazut cu tronc si Don-Juan-ului Liviu Varciu, cu care a petrecut cateva nopti fierbinti. Pamela a fost foarte incantata de performantele din pat ale lui Varciu. Pamela de Romania a mai facut o victima din randul masculilor foarte vanati de showbiz. Dupa ce a schimbat mesaje fierbinti in miez de noapte pe messenger cu fotbalistii Cristi Pulhac si Marius Alexe, Simona Trasca si l-a trecut pe lista ei de cuceriri si pe Liviu Varciu, scrie Click.