Caru’ cu Vedete: Claudia Pavel umbla fara sutien pe strada; Tudy, despre Basescu: „Un incompetent politic”; Courtney Love era sa arda de vie

Tudy, despre Basescu: „Un incompetent politic”. Celebrul Tudy, Tudor Ionescu, a redevenit foarte activ pe contul lui de Facebook. Asa se face ca ieri, Tudy a simtit nevoia sa posteze un comentariu acid cu privire la declaratia presedintelui Traian Basescu despre Regele Mihai. „A comis un act de tradare. Doar pentru ca unul a fost sluga”, scrie Tudy, citat de Libertatea.

Dani si Mihaela Radulescu au fugit intr-o mini-vacanta! Vinerea trecuta, Dani Otil a lipsit de la matinalul Antenei 1, lasand distractia, dar si greul, in seama colegului sau Razvan. Absenta, insa, a fost motivata. O escapada romantica este intotdeauna un argument bun, iar Otil a avut intalnire cu iubita lui, Mihaela Radulescu, in… Grecia. El venea din Romania, ea din Monte Carlo. Surse din preajma cuplului ne-au dezvaluit faptul ca Dani a parasit tara, in mare secret, inca de joi, prelungindu-si astfel mini-vacanta cu inca o zi, scrie Cancan.

Claudia Pavel umbla fara sutien pe strada. Caldura mare, monser! Toropita, Claudia Pavel a renuntat la sutien in favoarea unei tinute de strand si bine a facut. Sexoasa solista a fost surprinsa de paparazzi la plimbare, purtand un maiou lejer, transparent, care-i evidentia cu generozitate sanii jucausi, naturali, scrie Click.

„Sexy-sora” Simonei Sensual si-a marit sanii si buzele: Blonda a pozat sexy pe marginea unei piscine. Alice Iotta, sora frumoasei Simona Sensual a fost de curand vedeta unui provocator pictorial realizat pe marginea unei piscine din capitala. Superba blonda, pe jumatate rusoaica, care recent si-a tunat sanii si buzele pare sa fie la un pas de a o inlocui pe mai cunoscuta ei sora in fanteziile barbatilor, citim pe site-ul B1 TV.

Pepe si-a dat intalnire cu blonda lui, noaptea, in aeroport. Pepe si-a dat intalnire cu Felicia, noua lui feblete blonda, din Republica Moldova, noaptea, la Aeroportul Henri Coanda, din Bucuresti. S-a intamplat recent, cand, conform unor martori, Pepe si Felicia s-au imbarcat in doua avioane diferite: interpretul a zburat la Tel Aviv, iar moldoveanca, impreuna cu colegele ei din trupa „Hot Diamonds”, spre Amsterdam, scrie Libertatea.

Vali Vijelie si-a marturisit faptele! Interogat pentru a doua oara in dosarul de rapire si distrugere. Vali Vijelie a fost interogat din nou de politistii Sectiei 26 in legatura cu incidentul de luna trecuta, cand a distrus o masina de lux si, cel putin aparent, si-a rapit propria amanta. El a recunoscut ca a incercat sa opreasca masina in care se afla Ionela Constantin, insa doar pentru ca nu stia ce se intampla cu femeia. Acesta a spus ca s-a dus la salonul de infrumusetare la care lucra Ionela Constantin si a sunat la usa. Cu toate ca nu i-a raspuns nimeni, el ar fi auzit zgomote, iar la un moment dat ar fi observat ca Ionela a sarit pe fereastra si s-a urcat in masina lui Gabi Athos, fiul patroanei. Atunci nu ar fi inteles ce se intampla, drept pentru care s-a pus in fata masinii, scrie Cancan.

Courtney Love era sa arda de vie. Cantareata americana Courtney Love a suferit arsuri la nivelul mainilor, in urma unui incendiu care a izbucnit, joi, in apartamentul pe care l-a inchiriat la New York. Solista trupei Hole, in varsta de 46 de ani, putea sa arda de vie dupa ce perdelele din apartamentul ei au fost cuprinse de flacari. Din fericire, pompierii au intervenit rapid si au stins focul, scrie Click.