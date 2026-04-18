Casă a lui Mircea Dinescu, incendiată. „Prejudiciu de 100.000 de euro” / Reacția poetului

Mircea Dinescu a depus o plângere la Parchet prin care reclamă că o casă din lemn pe care o deține în comuna Cetate din județul Dolj a fost incendiată. Polițiștii spun că incidentul a cauzat un prejudiciu estimat la 100.000 de euro.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a precizat că, conform plângerii, incendiul a avut loc în noaptea de 1 spre 2 aprilie.

„La data de 17 aprilie a.c., polițiștii Secției nr. 9 Poliție Rurală Cetate au primit de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat plângerea unui bărbat, din comuna Cetate care sesizează faptul că, în noaptea de 01 spre 02 aprilie a.c., persoane necunoscute ar fi incendiat o casă din lemn situată pe un teren extravilan din comuna Cetate, cauzându-i un prejudiciu de 100.000 de euro”, a declarat IPJ Dolj, sâmbătă, potrivit Agerpres.

Polițiștii au spus că a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere.

Reacția lui Mircea Dinescu

Poetul a declarat, într-o reacție pentru Spynews.ro, că în urmă cu câteva luni îi fusese incendiată și via.

„E vorba despre o casă pe care o construisem în vie, o casă de lemn. Astăzi au început cercetările. Întâi mi-au dat foc la vie, acum câteva luni, și acum mi-au dat foc și la casă. Nu pot să spun concret, pentru că nu știu (n.r. cine sunt vinovații), dar eu cred ca aceasta e urmarea acelei afirmații a lui Ion Iliescu, când eram patron la Cațavencii”, a afirmat Mircea Dinescu.

Poetul a spus că va fi „ca pasărea Phoenix” și va „renaște din cenușă”.

„Nu înțeleg de ce mă înjură că am ajuns moșier. Le-a rămas ăstora în cap că eu sunt moșier, deși nu am avut niciodată mai mult de 50 de hectare. Probabil cei de pe la România Mare… niște amărâți, că e și problema sărăciei, că furăciunea aceasta din România, nu e numai la nivel de politicieni, care e clar că au furat și au făcut praf țara aceasta în decurs de 30 de ani”, a mai declarat Mircea Dinescu.