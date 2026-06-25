Casa Albă i-a ajutat pe Mark Zuckerberg și pe CEO-ul Google să scape de o audiere dură în Senat

Casa Albă a intervenit pentru a-i scuti pe Mark Zuckerberg, CEO al Meta, și pe Sundar Pichai, CEO al Google, să se prezente la o audiere a Senatului privind practicile companiilor lor în materie de siguranță a copiilor, programată luna viitoare, dezvăluie Politico.

Președintele Comisiei pentru Justiție, Chuck Grassley (republican din Iowa), a acceptat ca șefii diviziilor Instagram și YouTube ale giganților din domeniul tech să depună mărturie în locul lui Zuckerberg și Pichai la audierea programată pentru 28 iulie, au declarat patru surse informate despre subiect pentru Politico.

La schimb, Casa Albă susține un pachet de proiecte de lege promovat de Grassley – denumit „Legea James T. Woods” – care vizează combaterea exploatării copiilor în mediul online.

Lista directorilor care vor depune mărturie la audiere este încă neterminată și poate fi modificată, potrivit surselor Politico.

„Președintele Grassley nu este interesat doar să genereze clicuri și vizualizări online, așa cum s-a întâmplat la audierile anterioare. El depune eforturi pentru ca legislația privind siguranța copiilor, care poate salva vieți, să fie efectiv promulgată”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Grassley pentru Politico.

Un purtător de cuvânt al Meta a refuzat să comenteze informațiile privind implicarea Casei Albe. Din partea Google, un purtător de cuvânt a declarat că compania „nu a avut contacte cu Casa Albă în legătură cu audierea și nici nu le-a cerut să intervină”.

Grassley le-a cerut anterior lui Zuckerberg, Pichai și directorilor executivi ai TikTok și Snap să depună mărturie la audierea de luna viitoare, pe care a prezentat-o drept o analiză a întrebării: «Este acesta momentul Big Tobacco al rețelelor sociale?».

Companiile de social media se confruntă cu numeroase procese intentate în baza acelorași tipuri de legi privind răspunderea pentru produse pe care statele americane le-au folosit cândva împotriva producătorilor de țigări, o tendință care începe să se extindă și asupra domeniului AI.