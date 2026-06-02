Casa negustorului Stoenescu și-a redobândit strălucirea. E cel mai frumos monument de pe strada Caimatei

Casa comerciantului G. Stoenescu domină priveliștea de pe Caimatei, o stradă retrasă, mică, dar cu o densitate impresionantă de monumente de arhitectură.

De-a lungul timpului, imobilul a fost ferit de mari distrugeri, s-a bucurat de prețuire și a rămas mereu în proprietatea familiei Stoenescu, până la naționalizare.

Construcția, realizată între anii 1913-1919, a avut parte de diferite extinderi și supraetajări de-a lungul existenței sale. Și-a păstrat alura nobilă, identitatea arhitecturală. Aici a stat, pentru o vreme, chiar și fostul primar al Bucureștiului, Crin Halaicu.

