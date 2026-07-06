Casa regală îl contrazice pe prințul Harry chiar înainte să aterizeze la Londra și spune că nu va sta la Palatul Buckingham

Reprezentanți ai Palatul Buckingham afirmă că prințul Harry nu va fi cazat la palat în timpul vizitei sale la Londra din această săptămână, în pofida faptului că echipa sa a anunțat chiar luni dimineața că acesta va sta la celebra reședință a casei regale britanice, relatează BBC.

Surse regale au declarat că Harry, duce de Sussex, nu răspunsese oficial până la termenul-limită, care a expirat la sfârșitul săptămânii trecute, la oferta de cazare într-o reședință regală. Potrivit acestora, prințul Harry a fost informat sâmbătă seara că nu va putea fi găzduit la Palatul Buckingham.

Palatul are nevoie de o perioadă minimă de preaviz pentru a se asigura că un oaspete poate fi primit și că personalul Casei Regale poate fi pus la dispoziție.

Un purtător de cuvânt al prințului Harry a declarat că, în pofida comunicatului transmis anterior, înțelege că oferta de a fi cazat la palat a fost între timp „retrasă” – o decizie pe care a descris-o drept „dezamăgitoare”.

Potrivit versiunii prezentate de Palatul Buckingham, a existat o ofertă de cazare pentru prințul Harry, însă echipa ducelui de Sussex nu a confirmat dacă o acceptă, iar ulterior a refuzat oficial invitația sâmbătă.

Conform Palatului Buckingham, echipa ducelui și-a schimbat poziția mai târziu, în aceeași zi, și a acceptat oferta de cazare, însă până atunci era prea târziu pentru a mai putea fi făcute aranjamentele necesare. Palatul a precizat că prințul Harry a fost informat sâmbătă seara că nu va putea fi găzduit și că era la curent cu această decizie.

Reprezentanți ai prințului Harry contrazic versiunea prezentată de Palatul Buckingham

BBC transmite că la nivelul palatului au existat îngrijorări vizavi de faptul că ducele ar fi urmat să fie cazat chiar în perioada în care, marți, urma să fie pronunțată hotărârea instanței în procesul intentat de acesta împotriva Associated Newspapers, existând temeri că acest lucru ar putea compromite poziția constituțională a regelui.

Ca răspuns, un purtător de cuvânt al ducelui de Sussex a prezentat situația diferit, susținând că Palatul Buckingham a retras o ofertă care fusese acceptată în mod oficial.

Potrivit versiunii echipei Sussex, data pronunțării hotărârii în proces era deja cunoscută încă de săptămâna trecută, iar aceasta respinge ideea că acest aspect ar fi influențat decizia.

„Prin urmare, nu este clar de ce, după ce oferta de cazare a fost acceptată în mod oficial, aceasta a fost acum retrasă în ultimul moment”, a declarat purtătorul de cuvânt al ducelui de Sussex.

Tensiuni înainte de vizita prințului Harry în Marea Britanie

BBC notează că acest schimb acid de acuzații evidențiază nivelul ridicat de neîncredere și comunicarea deficitară existente între cele două tabere – echipa ducelui Sussex și Palatul Buckingham.

Această dispută ar putea complica și mai mult o întâlnire între regele Charles și prințul Harry, care era așteptată să aibă loc în cursul acestei săptămâni.

Prințul Harry urmează totuși să își respecte angajamentele programate în această săptămână, existând așteptarea ca el să ajungă în Regatul Unit luni, înaintea primului său eveniment la Londra, programat pentru marți.

Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea, care a renunțat în 2020 la rolurile din cadrul casei regale britanice și s-a mutat în SUA cu soția sa Meghan Markle, urmează să fie prezent la Londra şi la Birmingham săptămâna viitoare pentru o serie de acţiuni caritabile şi evenimente care promovează ediţia din 2027 a Jocurilor Invictus.

Acestea sunt o competiţie sportivă pentru veteranii militari răniţi sau rămaşi cu dizabilităţi, înfiinţată chiar de prințul Harry. Oraşul Birmingham o va găzdui în 2027.