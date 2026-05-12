Castelul lui Dracula, cumpărat de antreprenorul american care administrează averea lui Elvis Presley

Omul de afaceri american Joel Weinshanker, administratorul principal al drepturilor și proprietăților lui Elvis Presley, a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al companiei care administrează Castelul Bran de la moștenitorii Principesei Ileana a României, relatează cotidianul spaniol El Pais, citând Profit.ro.

Castelul Bran atrage anual peste un milion de turiști și este considerat cea mai populară destinație turistică din România. Faima sa internațională vine în principal din asocierea cu legenda Contelui Dracula, personajul creat de scriitorul irlandez Bram Stoker, inspirat de Vlad Țepeș.

Deși Bram Stoker nu a vizitat niciodată România, iar legătura dintre Dracula și Castelul Bran este mai degrabă una simbolică, fortăreața medievală a devenit un reper turistic cunoscut în întreaga lume.

Anul acesta, Compania de Administrare a Domeniului Bran a ajuns la un acord cu o firmă controlată de Joel Weinshanker, cunoscut mai ales ca administrator al Graceland, casa lui Elvis Presley din Memphis, și al întregului său patrimoniu de imagine și drepturi comerciale.

Tranzacția a fost realizată prin grupul Ad Populum, un conglomerat specializat în produse de divertisment, obiecte de colecție, costume, jocuri și branduri lifestyle, care s-a extins rapid în ultimii ani printr-o serie de achiziții.

Un litigiu a precedat tranzacția

Potrivit publicației Profit.ro, acordul a venit la câteva luni după încheierea unui litigiu privind compania care administra operațiunile comerciale ale Castelului Bran, soluționat de o instanță de arbitraj din Statele Unite. Tribunalul a decis, în cele din urmă, transferul integral către moștenitorii Principesei Ileana (1909–1991).

Cea mai populară destinație turistică din România, care atrage anual peste un milion de vizitatori, ajunge acum sub controlul acestui om de afaceri american, al cărui portofoliu include branduri precum Chia Pet, Wiz Kids și Graceland.

Potrivit celor mai recente date disponibile, compania care administrează castelul a înregistrat în 2024 un profit de aproximativ 6 milioane de euro, cel mai bun rezultat din istoria sa. Firma are în jur de 80 de angajați.

Castelul Bran apare oficial în istorie într-un document emis de regele Ludovic I de Anjou, care a condus Ungaria între 1342 și 1382. Prin acest act, orașul Brașov primea dreptul de a construi o fortăreață din piatră menită să protejeze trecătorile din Carpați de incursiunile otomane și să consolideze controlul regal asupra rutelor comerciale dintre Transilvania și Țara Românească.

Construcția Castelului Bran a început la scurt timp după anul 1377 și a fost finalizată în deceniul următor.