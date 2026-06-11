Cine a câștigat finala „Chefi la cuțite” pentru copii. Detalii despre premiul inedit din Italia

O fetiță de doar 11 ani a cucerit juriul miercuri seară și a devenit marele câștigător „Chefi la cuțite” pentru copii, în marea finală a show-ului „Viitorul are gust”.

Irina Maria Iancu, din echipa lui chef Richard Abou Zaki, a câștigat finala competiției culinare de la Antena 1. Ea s-a impus în fața celorlalți trei concurenți rămași în cursă: Maya, Ionuț și David.

Pentru finală, concurenții au primit sarcina de a coordona propriile echipe, formate din foști colegi eliminați din emisiune. Fiecare echipă a pregătit un meniu complet, format din starter, fel principal și desert, respectând un timp limită strict.

Juriul, format din chefi cunoscuți și copiii acestora, a testat și a punctat fiecare farfurie în parte. La finalul serii, Irina a obținut cele mai mari note și a ridicat trofeul emisiunii.

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Ce premiu a câștigat Irina Iancu

În loc de bani, premiul oferit pentru „Chefi la cuțite” varianta mini s-a concentrat pe dezvoltarea culinară a câștigătoarei.

Irina și familia ei vor pleca într-o călătorie în Italia, unde vor lua masa la restaurantul Retroscena, locație cu o stea Michelin deținută de chef Richard Abou Zaki

Pachetul include și un tur al restaurantelor din România conduse de ceilalți jurați ai emisiunii, chef Orlando Zaharia și chef Alexandru Sautner.

De asemenea, Irina a obținut un curs specializat de gătit pentru copii în cadrul Academiei unde predă chef Ștefan Popescu.