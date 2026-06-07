Câștigător finala Survivor 2026. Anunțul, în direct din Republica Dominicană

Patru concurenți se vor duela în marea finală Survivor România care va fi difuzată duminică seara, începând cu ora 20.00 pe Antena 1.

După 22 de săptămâni de concurs, au rămas doar patru concurenți. Fostul fotbalist Gabi Tamaș, Lucian Popa, Patricia Vizitiu și Ramona Micu.

Doi foști Faimoși și doi foști Războinici vor avea parte de două jocuri epuizante, la finalul cărora se vor stabili cei care vor ajunge la votul publicului, potrivit unui comunicat de presă al televiziunii.

Cei doi finaliști vor avea nevoie de susținerea celor de acasă! Telespectatorii vor putea vota

prin sms la 1272 (0,605 euro/sms, număr valabil în toate rețelele mobile naționale), prin

aplicația Antena 1 sau pe site-ul a1.ro.

Două eliminări în semifinala de sâmbătă

Sâmbătă seara, Bianca Giurcanu a fost prima eliminată din concurs, pentru că mai apoi, târziu în noapte, să o urmeze Bianca Stoica.

Ediția din acest an a show-ului a avut la start 31 de concurenți.