Câștigătorul Survivor România 2026: Gabi Tamaș a câștigat marele premiu al show-ului din Republica Dominicană

Fostul fotbalist Gabriel Tamaș este câștigătorul ediției din acest sezon al emisiunii Survivor România, show filmat în Republica Dominicană.

În marea finală Survivor România 2026, difuzată duminică seară, votul publicului a decis cine merită trofeul şi marele premiu de 100.000 de euro.

Iar, dintre cei doi concurenți care s-au confruntat în ultima etapă a acestei compeției televizate, publicul l-a ales drept câștigător pe Gabi Tamaș.

Confruntarea din marea finală Survivor România

Gabi Tamaș și Lucian Popa au rămas finaliștii din ultima ediție a emisiunii Survivor România 2026, după încheierea tuturor probelor din competiție.

În ultimul act, însă, nu a mai contat forța sau strategia, ci votul publicului. Astfel, marele câștigător a fost decis de telespectatori, în cel mai emoționant moment al sezonului.

După ce au devenit finaliști, Gabi Tamaș și Lucian Popa au vorbit fiecare despre experiența trăită la Survivor România 2026. Gabi Tamaș a spus că se simte împlinit că a dus la bun sfârșit un parcurs dificil, iar Lucian Popa a mărturisit că este emoționat și mulțumit de propria evoluție. Ambii concurenți spun că au trecut printr-o experiență care i-a schimbat, relatează A1.ro.

Patru concurenți s-au duelat în marea finală Survivor

Patru concurenți s-au duelat în marea finală Survivor România, difuzată duminică seară pe Antena 1.

După 22 de săptămâni de concurs, în marea finală au rămas doar patru concurenți: fostul fotbalist Gabi Tamaș, Lucian Popa, Patricia Vizitiu și Ramona Micu.

Doi foști Faimoși și doi foști Războinici – cei patru au avut parte de jocuri epuizante, la finalul cărora s-a stalibit care ultimi doi concurenți vor ajunge la votul publicului.

Ediția din acest an a show-ului a avut la start 31 de concurenți.