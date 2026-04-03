Câștigătorul unui premiu loto de peste 10 milioane de lire sterline a pierdut banii fiindcă nu i-a revendicat la timp

Gândul de a câștiga la loterie și de a deveni milionari peste noapte sună ca visul vieții pentru mulți oameni. Însă pentru o persoană din Londra acest vis s-a transformat acum într-un coșmar, după ce a ratat termenul limită pentru revendicarea unui premiu de peste 10 milioane de lire sterline, relatează The Guardian.

Jucătorii la Loteria Națională a Marii Britanii au la dispoziție 180 de zile pentru a-și revendica câștigurile, dar nu au dreptul la nimic după ce termenul a expirat.

Loteria Națională a declarat acum că, în pofida unei „căutări extinse”, nu a fost depusă nicio cerere validă pentru premiul de 10,6 milioane de lire cuvenit unui bilet Lotto cumpărat în zona Bexley a Londrei în data de 4 octombrie a anului trecut.

Termenul a expirat joia trecută, lăsând potențialul milionar din Bexley cu mâinile goale. Premiul va fi în schimb donat cauzelor caritabile sprijinite de loterie.

Situație „foarte neobișnuită” la loteria Marii Britanii

Allwyn International, operatorul Loteriei Naționale, a declarat că este rar ca un premiu atât de mare să nu fie revendicat. Un purtător de cuvânt al companiei a adăugat: „Majoritatea premiilor care nu ar fi revendicate sunt cele de valoare mai mică. Este foarte neobișnuit ca un premiu de această mărime să rămână nerevendicat”.

Andy Carter, consilier principal pentru câștigători la Allwyn, a spus: „În ciuda unei căutări extinse pentru misteriosul milionar din Bexley, pot confirma că deținătorul biletului nu s-a prezentat pentru a-și revendica premiul Lotto și, din păcate, a pierdut acum această sumă care i-ar fi schimbat viața”.

„Banii vor ajunge acum la cauze caritabile și se vor adăuga celor 33 de milioane de lire strânse în fiecare săptămână pentru proiectele finanțate de Loteria Națională, dintre care mai multe se regăsesc în zona Bexley”, a adăugat Carter.