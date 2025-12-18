Cât câștigă un parlamentar în România și ce înseamnă tăierea cu 10% a sumei forfetare primită de aleși

Fiecare parlamentar va pierde aproximativ 3.500 de lei din suma forfetară primită, după decizia coaliției de a o reduce cu 10%. După această schimbare, fiecare parlamentar va primi în continuare peste 30.000 de lei pe lună, dar nu sunt bani care îi intră lui în buzunar.

Salariul lunar de bază a unui simplu parlamentar, fie că este deputat, fie că este senator, este de 18.720 de lei brut, ceea ce înseamnă aproximativ 11.000 de lei net.

La această sumă de bază se mai adaugă și alte indemnizații, dacă parlamentarii respectivi ocupă și alte funcții importante în parlament: secretari, vicepreședinți, președinți de comisii; lideri de grup; secretari sau chestori; vicepreședinți sau președinți de cameră.

Ce este suma forfetară și pentru ce e acordată

Suma forfetară este o sumă de bani pe care toți parlamentarii o primesc lunar pentru cabinetele parlamentare pe care le au în țară. Adică e o altă indemnizație destinată să acopere cheltuielile de organizare, inclusiv salariile angajaților.

În acest moment, suma forfetară pentru un deputat este de 35.568 de lei net pe lună, conform informațiilor obținute de HotNews de la Camera Deputaților. Adică echivalentul a 7.100 de euro.

După tăierea de 10%, parlamentarii vor avea în continuare o sumă forfetară de peste 30.000 de lei, mai exact: 32.011 lei – adică 6.400 de euro.

Ce alte beneficii mai au parlamentarii

Senatorii și deputații care nu au domiciliul în București sau județul Ilfov pot primi și diurnă de deplasare pentru fiecare zi în care participa la activitățile din Parlament.

„Deputatii si senatorii prezenți la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în București sau în județul Ilfov, primesc o diurnă de deplasare, pe zi, de 2% din indemnizatia lunară brută prevăzută pentru deputat sau senator”, conform legii 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

Asta înseamnă că pentru fiecare zi în care merg la muncă parlamentarii mai primesc încă 374 de lei diurnă.

Parlamentarii care nu locuiesc în București sau Ilfov pot solicita bani de la Parlament și pentru plata chiriei.