Cât costă pe bursă un scandal de CEO? Ce arată cazurile Nvidia, Amazon, Google și Microsoft

Cât de mult poate costa, pe bursă, viața personală a unui CEO? Scandalurile personale ale unor CEO au produs, în trecut, reacții rapide în piață, dar efectele asupra acțiunilor au fost foarte diferite de la caz la caz. Cazurile liderilor Amazon, Intel, Google și Microsoft au arătat că volatilitatea poate fi depășită, însă situația CEO-ului Nvidia este mai complicată, pentru că miza depășește zona de reputație și atinge zona de securitate națională, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România.

Bulgărele de zăpadă pornit de la relația cofondatorului Nvidia cu reprezentanta unei firme din Singapore bănuită a avea legături cu China a devenit și mai mare, iar rostogolirea acestuia duce potențialele consecințe la alte niveluri decât cele probabile.

O relație nepotrivită cu o subordonată ridică presiunea într-atât încât consiliul de administrație are pe masă posibilitatea de a-l demite pe cel care, prin cele trei decenii de eforturi și comunicare energică, a construit și devenit element central pentru imaginea celui mai important nume din industria AI de astăzi.

Atenției publice și potențialelor procese li se adaugă acum și proceduri la nivel înalt. FBI investighează legătura extramaritală a șefului Nvidia, reflectorul fiind îndreptat asupra insistențelor lui Jensen Huang de a vinde cipuri avansate direct către China.

Emoția stârnită de contextul actual este imensă. De la investitori care înțeleg importanța lui Jensen Huang și încurajează board-ul să găsească alte soluții, până la cei care consideră că s-au depășit limite pentru care consecința firească este pierderea poziției.

O soluție de mijloc ar putea fi retragerea temporară, printr-o formă de ”vacanță” în care să fie trimis CEO-ul. O eventuală demitere ar avea ecouri poate mai ample decât concedierea lui Steve Jobs de la conducerea Apple. Acea perioadă dificilă prin care a trecut compania s-a încheiat, în cele din urmă, prin readucerea sa la cârmă, potrivit reprezentantului XTB România.

Până la valul de vești din ultimele 1-2 zile, situația Nvidia părea mai gestionabilă, iar unii investitori încercau să facă referire la istoria altor companii tech în situații (la prima vedere) similare, într-un registru mai detașat.

Când ajunge viața personală în prețul acțiunii?

Alte companii conduse de persoane care au dezvăluit aventuri au suferit, e drept, volatilitate, însă pe termen scurt. Privind în perspectivă, însă, s-a putut observa că acțiunile au înregistrat creșteri ample.

De exemplu, în ziua dezvăluirii relației lui Jeff Bezos cu Lauren Sanchez, acțiunile au scăzut cu sub 0,5%. A urmat atunci o perioadă volatilă, cu fluctuații, dar fără o tendință clară pentru aproximativ două luni. Titlurile au recuperat peste 20% în următoarele 6 luni. Amazon a avansat și este acum de peste 3 ori mai sus decât în ianuarie 2109. Saltul în anul de după apariția informațiilor despre Bezos a fost de 14,2%.

Pentru Intel, demisia CEO-ului după relația cu o subordonată, încălcând regulamentul intern, lucrurile au stat mai rău: acțiunea a scăzut cu 2,4% în prima sesiune și a pierdut 16% în următoarele 6 luni. Peste 1 an acțiunea era cu 11,2% mai jos, mai arată consultantul de strategie XTB România.

La Google, revelația aventurii lui Serghey Brin cu o angajată, care nu îi era direct subordonată (fără ca regulamentul să penalizeze explicit o astfel de legătură), acțiunile au înregistrat o scădere marginală de sub 0,2%, venind, însă, după un trend de peste o lună de scădere. Titlurile și-au revenit puternic în lunile următoare, avansul atingând 43,2% peste 6 luni și coborând la 34,9% peste un an.

Pentru Microsoft contextul este diferit, Bill Gates nedeținând o poziție de conducere la momentul dezvăluirilor din mai 2021. Acțiunile Microsoft au pierdut, totuși, 1,2% în acea zi, dar au revenit cu peste 34% în următoarele 6 luni, dar au redus avansul la 8,22% peste un an.

În general, s-a putut observa că acțiunile au depășit volatilitatea pe termen scurt adusă de conduita neadecvată a liderilor unor giganți, atunci când trendul sectorului a fost favorabil și regulile interne nu au fost încălcate direct.

Situația este mai încâlcită de data aceasta. Pe lângă întrebările referitoare la AI, accentuate de alegeri, consecințe legale și aspecte ce țin de siguranța națională a SUA sunt aduse în discuție. Nvidia este deosebit de importantă pentru întreg ecosistemul, oferind susținere inclusiv OpenAI și Anthropic, pe lângă furnizori de cloud de diferite dimensiuni și unei mulțimi de startup-uri.

CEO-ul Coreweave a vorbit despre cum Nvidia merge înainte cu ajutorul a mii de oameni, nu depinde de o singură persoană (CEO-ul), iar aceștia interacționează cu mii de angajați ai firmei sale de servicii de cloud. Având în vedere dependența de cipuri și de finanțare din partea Nvidia, declarațiile sale nu sunt deloc surprinzătoare, punctează Claudiu Cazacu.

Investitorii vor fi cu ”ochii lipiți” de monitoare pentru a afla dacă Jensen Huang este trimis la plimbare de către consiliul de administrație al celei mai mari companii de tehnologie din lume. Pentru unii dintre ei, o astfel de veste ar putea declanșa un episod sensibil de volatilitate, care să nu se limiteze doar la titlurile companiei.