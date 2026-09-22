Cât de mari rămân problemele cu trenurile Alstom. Răspunsul Metrorex la întrebarea “Când vor fi introduse pe Magistrala de metrou M5?”

Implementarea contractul de peste 100 de milioane de euro pentru cele 13 trenuri Alstom e blocată de o serie de probleme tehnice, birocratice și financiare:

Deși trenurile trebuiau să înceapă să circule pe magistrala de metrou M5 din iunie 2023, până acuma niciuna dintre garnituri a ieșit pe traseu.

La testare au apărut defecțiuni și neconformități, plus incidente de siguranță. În martie, în timpul unui test pe Magistrala 2, la viteza de 80 km/h, de pe un tren s-au desprins patru captatori de curent și un capac de la panoul de frână. Au fost raportate, de asemenea, defecțiuni la manetele pentru frâna de siguranță.

Nu sunt de neglijat nici litigiile. Din cauza nerespectării termenelor de livrare, Metrorex a executat garanția bancară a companiei Alstom și a calculat penalități uriașe, estimate între 56 și 60 de milioane de euro. Plata acestor sume este în prezent disputată prin procese.

Citește, pe B365.ro, ce răspuns dă azi Metrorex la întrebarea |”Când vor fi introduse trenurile Alstom pe Magistrala de metrou M5?”