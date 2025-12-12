Cât de repede pot ajunge banii în contul tău înainte de sărbători? Încasări instant în euro pentru persoane fizice și companii, fără comision

Pentru mulți dintre noi, mai ales acum, înainte de sărbători, este important să rezolvăm lucrurile cât mai rapid. Astfel, ING Bank vine cu o soluție care transformă așteptarea în secunde. Începând cu 11 decembrie 2025, clienții băncii pot primi transferuri în euro instant, fără niciun comision, din toate țările europene care folosesc moneda euro. Serviciul funcționează și pentru alte țări SEPA care au implementat plățile instant în euro, inclusiv din România.

Și nu contează dacă e zi, noapte sau weekend, banii ajung în cont în câteva secunde. Mai mult, beneficiarul poate încasa fondurile în orice cont: fie în euro, lei sau altă monedă, iar sistemul face automat conversia, fără bătăi de cap.

Beneficii pentru persoanele fizice

Pentru persoanele fizice, asta înseamnă acces rapid la fonduri pentru cheltuieli urgente, situații neprevăzute sau cadouri de sărbători pentru cei dragi. Astfel, românii care muncesc în străinătate vor putea trimite bani acasă și să aibă certitudinea că vor ajunge instant, oferind familiei mai mult confort și siguranță.

Pentru companii, beneficiile sunt la fel de clare: flux de numerar mai predictibil, cheltuieli urgente acoperite rapid și activitate fără întreruperi. Într-o economie europeană din ce în ce mai dinamică, încasările instant devin un instrument de bază pentru gestionarea afacerilor.

Schema SEPA, folosită pentru aceste transferuri, permite plăți transfrontaliere rapide și sigure în euro între conturile deschise la băncile europene. Zona SEPA include toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Monaco, San Marino, Andorra și Vatican.

Normele UE și inițiativa ING

Potrivit normelor UE, toate băncile din România trebuie să permită clienților să primească transferuri instant în euro până la 9 ianuarie 2027 și să le și trimită până la 9 iulie 2027. ING a decis să facă acest pas cu peste un an înainte, tocmai pentru a oferi clienților un serviciu util în perioada aglomerată de sărbători.

„Ne-am dorit să fie disponibil acum, înainte de sărbători, când volumul tranzacțiilor crește considerabil, iar oamenii au nevoie de acces rapid la bani. Concret, în ING, în luna decembrie a anului trecut, am înregistrat o creștere de 23% a volumelor de tranzacții și de 16% a numărului acestora, comparativ cu lunile precedente. Astfel, facem încă un pas important pentru a oferi transferuri mai rapide, digitale și în conformitate cu toate standardele stricte de securitate impuse, oferind, în același timp, mai multă predictibilitate într-o perioadă încărcată, dar specială a anului”, a declarat Crina Pătru, Director al Serviciului de Dezvoltare Plăți ING Bank România.

Ce urmează

În perioada următoare, ING Bank România va lansa și posibilitatea de a trimite plăți instant în euro către conturi SEPA, completând astfel un sistem rapid, sigur și digital, menit să facă viața mai ușoară atât clienților persoane fizice, cât și companiilor.

Transferurile în euro nu vor mai dura câteva zile, acestea vor ajunge în contul destinatarului în câteva secunde, 24/7/365, inclusiv noaptea, în weekend sau de sărbători legale.

Articol susținut de ING Bank