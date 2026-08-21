Cât mai durează valul de caniculă. „Vestea bună” de la meteorologi

Canicula se va extinde și se va intensifica vineri în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime la amiază vor ajunge până la 40 de grade în unele zone.

Valul de căldură va persista și se intensifica vineri mai ales în vestul și de nord-vestul, a declarat, la Digi 24, meteorologul Oana Catrina.

„Va fi caniculă în cea mai mare parte a țării, însă temperaturile mai ridicate, de până la 40 de grade Celsius, sunt așteptate astăzi pe arii restrânse în Câmpia de Vest și doar izolat în partea de sud și de sud-vest a Olteniei”, a spus Catrina.

Conform sursei citate, valul de căldură extremă va începe să piardă din intensitate de sâmbătă, în regiunile din vestul și nord-vestul țării, însă temperaturile vor rămâne ridicate în acest weekend.

„Vestea bună este că cel puțin de mâine valul de căldură va scădea în intensitate în partea de vest și de nord-vest a teritoriului, astfel că nu se vor mai înregistra valori de temperatură în orele amiezii în jurul a 40 de grade, cum, repet, astăzi așteptăm pe arii restrânse în Câmpia de Vest și cu totul izolat în partea de sud și de sud-vest a Olteniei”, a precizat Oana Catrina.

Arșița va fi sâmbătă cu precădere în sud, unde temperaturile maxime vor urca până la 37-38 de grade, iar duminică valul de căldură extremă se va restrânge către sudul și sud-estul țării, unde după-amiaza se vor înregistra maxime de 36-37 de grade, a adăugat meteorologul.

Nu vor fi furtuni sau vijelii până sâmbătă după-amiază, care se vor semnala doar la munte, în nord și poate în centru. Ploi de scurtă durată vor fi și duminică după-amiază, tot la munte, și pe arii restrânse în Oltenia, Muntenia și poate în zone din Moldova, a mai spus Catrina.

Cea mai mare parte a țării se află sub cod portocaliu de caniculă pe parcursul zilei de vineri. Bucureștiul și 12 județe sunt vizate de un cod galben de temperaturi extreme, în timp ce județele Tulcea și Constanța nu se vor afla sub avertizare meteo.