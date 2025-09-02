Cât mai sunt salariile șefilor de la Termoenergetica, după ce primarul general al Capitalei a cerut tăierea veniturilor din companiile municipale? Sunt la fel. Există și o explicație

La finalul lunii iunie, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunța plafonarea salariilor directorilor de la companiile municipale. Măsurile necesare au fost luate în unele cazuri, dar la alte companii municipale conducerea își menține plata, chiar daca aceasta depășește plafonul stabilit, scrie B365.ro.

Unele companii au tăiat banii, altele nu

În ultimele două luni, au fost aplicate măsuri pentru plafonarea salariilor directorilor de la companiile municipale. Anunțul a fost dat de primarul interimat al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Unele companii municipale s-au conformat acestor noi reguli date de Primăria Generală, dar altele nu s-au aliniat noului regulament. Astfel, directorii respectivelor comapnii municipale se opun scăderii salariilor lor și câștigă la final de lună o sumă care depășește plafonul, scrie Spotmedia.

Edilul Capitalei se referea la plafonarea indemnizației directorilor la nivelul celei pe care o pirmesc și viceprimarii Capitalei, fără să mai fie inclus sporul pentru coordonarea proiectelor finanțate cu fonduri europene.

Unul dintre salariile reduse după aceste măsuri este a lui Daniel Istrate, directorul STB SA care câștiga 11.000 de euro pe lună. Indemnizația directorului general Daniel Istrate a fost redusă cu 20%, în plus a fost scoasă componenta variabilă.

Spotmedia a realizat o analiză despre plafonarea salariilor directorilor de la companiile municipale. Potrivit acesteia, sumele au scăzut în unele instituții muncipale.

Termoenergetica păstrează salariile mari, care trec de plafon

Unele companii municipale nu se pun în linie dreaptă cu aceste tăieri de salarii. Astfel, anumiți directori de la câteva companii municipale câștigă aceeași sumă înainte de anunșul lui Bujduveanu.

Una dintre ele este Termoenergetica SA. Potrivit informațiilor Spotmedia, directorul instituției are un salariul net de 19.890 lei. Această sumă este cu 57% mai mare decât plafonul dat de primarul Capitalei prin HCGMB 185/2025.

De asemenea, în cadrul aceleiași instituții directorul economic are o indemnizație de 17.750 de lei, suma este cu 39% mai mare decât plafonul dat de primarul Capitalei.

Într-un răspuns remis pentru Spotmedia, compania Termonergetica a argumentat că meține salariile astfel pentru că directorii au fost aleși „în conformitate cu prevederilor OUG 109/2011 (adică prin concurs)”. Iar în acest caz, indemnizația legală nu este cea dată de HCGMB 185/2025. Suma este calculată altfel.