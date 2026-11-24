Reinstalarea lui Jensen Huang la conducerea gigantului tehnologic a propulsat acțiunile companiei cu peste 30% și a declanșat creșteri pe bursele din SUA și Asia. Revenirea pe marea scenă AI a unui singur om a ridicat optimismul investitorilor după scăderile puternice din ultima perioadă, însă riscurile care amenință piețele par a fi departe de dizolvare, subliniază Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România.

Reinstalarea lui Jensen Huang la cârma Nvidia a fost evenimentul central al debutului săptămânii. Puterea narațiunilor legate de AI e dovedită de răspunsul masiv nu doar al titlurilor companiei, ci și al întregii burse americane, la repunerea în funcție a celui care a construit Nvidia și a dus-o în avangarda tehnologiei procesoarelor erei AI.

Euforia s-a propagat în Asia, cu o creștere de 3,9% pentru indicele bursier japonez Nikkei225 și de 6,3% pentru Kospi din Coreea de Sud. Dacă Nvidia funcționează la turație maximă, locurile de muncă bine plătite din Taiwan, Coreea, Japonia asociate sectorului sunt ocrotite, iar profiturile companiilor din domeniu sunt susținute.

Pentru mulți actori din industrie și din zona de investiții, Jensen era de neînlocuit, nu doar prin experiența sa și abilitatea sa tehnică, ci și prin relațiile construite cu clienții și furnizorii în decenii. La scurtă vreme după ce își arăta încrederea în CFO-ul care preluase temporar funcția de CEO, consiliul de administrație declară că are încredere deplină în Jensen și așteaptă ”cu nerăbdare” să lucreze cu el.

Huang promite că va fi mai bun de data asta

Într-un clip filmat în interiorul companiei, Huang este primit cu entuziasm și ovații de angajați și promite că va fi un CEO mai bun a doua oară.

Titlurile Nvidia au crescut cu 31,5%, adăugând aproape o mie de miliarde capitalizării sale bursiere. Se poate spune și că, în cursul zilei de luni, investitorii au evaluat importanța lui Jensen Huang la 1 trilion de dolari, subliniază Claudiu Cazacu.

Știm, însă, că emoția joacă un rol esențial în anumite contexte, iar piețele au fost supuse unui val de vești negative, de la amânări ale unor proiecte de centre de data până la mediul mai puțin favorabil autorizării de noi astfel de proiecte după alegeri și la preocupări pentru costul și disponibilitatea capitalului care să le finanțeze.

Bursele au trecut prin scăderi accentuate, la un moment dat indicele Nasdaq pierzând peste 20% din vârf. Revenirea, într-un episod atât de volatil, nu este, deocamdată, suficientă pentru a oferi un tablou optimist de durată. O piedică majoră a fost, într-adevăr, depășită, arată reprezentantul XTB.

Donald Trump îi cere acum lui Huang să ”lucreze din greu”

Președintele SUA a declarat că a avut o contribuție majoră la reinstalarea șefului Nvidia. Ceea ce îi cere acum este să ”lucreze din greu”. Competiția, atât din SUA cât și din China, aflată tehnologic încă la distanță, a avut un avantaj în această perioadă. Câțiva dintre aliații lui Huang au avut discuții cu președintele Trump și vicepreședintele JD Vance, arătând, potrivit unui articol din FT, că și ”oamenii mari fac greșeli”, dar și că ”nimeni nu a fost ca el, succesul de care ne bucurăm, câștigurile din tehnologie, ajung să fie legate de un singur tip”.

Șeful Nvidia nu scapă de anchete și audieri

Ancheta continuă, însă, atât cea a FBI cât și cea a SEC, autoritatea de reglementare bursieră. Huang va depune mărturie atât în fața unui comitet al Congresului american în mod public, cât și într-o audiere privată. Democrații au declarat că vor da dovadă de un grad ridicat de atenție atât acuzațiilor anterioare, cât și intervenției președintelui Trump de a îl readuce la conducere.

Timpul, resursă deosebit de limitată în vremuri de transformare, va fi alocat, astfel, și pentru pregătirea răspunsurilor și apărării, în detrimentul dezvoltării companiei. În plus, bursele se vor uita atent la ce măsuri iau, în state precum Texas, noii lideri care se opun realizării de noi centre de date de mari dimensiuni, mai arată reprezentantul XTB.

Nvidia a oferit finanțare abundentă unui număr ridicat de companii și startup-uri. Având în vedere contribuția investițiilor în infrastructură și energie la PIB-ul american, este de înțeles importanța pe care o acordă piețele evenimentelor din jurul firmei. Puterea de asociere și valoarea simbolică a lui Jensen Huang nu trebuie subestimată, însă, deși pe termen scurt optimismul a fost reaprins, traseul următoarei perioade, cel puțin până spre finele anului, se anunță nu tocmai liniștit.