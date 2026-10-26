Cât valorează un an din viața ta? Calculul economic pe care aproape nimeni nu-l face

Suntem obișnuiți să ne măsurăm prosperitatea în bani și proprietăți. Dar există o resursă pe care o cheltuim zilnic fără să-i calculăm prețul: timpul. Un experiment simplu arată cum un salariu mai mare te poate face, paradoxal, mai sărac în orele care îți rămân pentru propria viață.

Imaginează-ți că luni dimineață primești două oferte de muncă: prima îți promite un salariu net de 5.000 de lei. Programul este de opt ore pe zi, iar drumul dus-întors până la birou durează 30 de minute. A doua ofertă pare mult mai atractivă financiar: 8.000 de lei net. Numai că programul este de zece ore, iar naveta îți consumă două ore zilnic. Ce alegi?

La prima vedere, răspunsul pare evident. Diferența este de 3.000 de lei lunar, adică 36.000 de lei anual. O creștere salarială de 60%. Bani suficienți pentru o vacanță, economii suplimentare sau rambursarea anticipată a unui credit.

Dar economia ne învață că orice alegere are un cost. Inclusiv unul pe care nu-l vedem în extrasul de cont.

Cele 770 de ore pe care nu le trecem în contabilitate

Să presupunem că lucrezi 220 de zile pe an. La primul loc de muncă petreci 1.760 de ore lucrând și alte 110 ore pe drum. În total, 1.870 de ore.

La al doilea loc de muncă, munca și naveta îți consumă 2.640 de ore.

Diferența este de 770 de ore pe an, adică peste 32 de zile calendaristice complete. Sau echivalentul a peste 96 de zile lucrătoare de opt ore.

Pentru aceste 770 de ore suplimentare primești 36.000 de lei. Cu alte cuvinte, accepți să vinzi fiecare oră suplimentară din viața ta pentru aproximativ 47 de lei.

Merită? Răspunsul depinde de situația financiară, obligațiile și preferințele fiecăruia. Dar întrebarea devine mult mai interesantă atunci când schimbăm unitatea de măsură a prosperității.

Paradoxul salariului mai mare

Să facem un calcul pe care puțini angajați îl fac atunci când negociază o ofertă.

La primul loc de muncă, venitul anual este de 60.000 de lei. Împărțit la cele 1.870 de ore dedicate serviciului, rezultă aproximativ 32,09 lei pe oră.

La al doilea, venitul anual este de 96.000 de lei. Împărțit la 2.640 de ore, rezultă aproximativ 36,36 lei pe oră.

Așadar, angajatul care câștigă 8.000 de lei lunar câștigă și mai mult pe oră, dacă includem naveta. Dar diferența este mult mai mică decât sugerează salariile.

Salariul lunar crește cu 60%, însă câștigul pentru fiecare oră dedicată serviciului crește cu numai 13,3%.

Restul avantajului financiar vine, în mare parte, din faptul că îi dedici serviciului mult mai mult timp.

Acesta nu este salariul orar contractual, ci un indicator construit pentru experimentul nostru, care include și naveta. Calculul presupune că ambele salarii sunt plătite timp de 12 luni și nu include alte beneficii sau costuri.

Paradoxul este că poți deveni semnificativ mai bogat în bani, dar mult mai puțin bogat decât credeai atunci când îți măsori venitul în raport cu timpul consumat.

Iar timpul are o particularitate pe care banii nu o au: nu poate fi recuperat.

Ce ne spune economia despre prețul timpului

Economiștii folosesc conceptul de cost de oportunitate pentru a descrie valoarea celei mai bune alternative la care renunțăm atunci când facem o alegere.

Dacă alegi salariul mai mare, cele 770 de ore nu dispar pur și simplu. Ele sunt luate de undeva: din timpul petrecut cu familia, din somn, din sport, din lectură sau, pur și simplu, din libertatea de a nu face nimic.

Problema este că oamenii sunt foarte buni la calcularea câștigurilor financiare și mult mai puțin pricepuți la evaluarea timpului pierdut.

O creștere salarială de 3.000 de lei este concretă. O vezi în cont în fiecare lună. În schimb, cele trei ore și jumătate pierdute suplimentar în fiecare zi sunt aproape invizibile. Nu vin într-o factură. Nu apar ca o cheltuială în aplicația bancară. Și tocmai de aceea tindem să le subevaluăm.

Când salariul mare devine o capcană

Mai există un efect interesant: pe măsură ce veniturile cresc, oamenii își pot permite mai multe lucruri, dar nu neapărat și mai mult timp pentru a se bucura de ele.

Își cumpără o locuință mai confortabilă, dar ajung acasă mai târziu și mai obosiți. Își permit vacanțe mai scumpe, dar au prea puține zile libere. Își cumpără o mașină mai bună, dar petrec tot mai mult timp în trafic.

Economiștii vorbesc despre compromisurile dintre venit, muncă și timp liber. În practică, însă, există și o dimensiune psihologică: odată ce ne obișnuim cu un venit mai mare, devine dificil să renunțăm la el.

Cheltuielile cresc odată cu salariul. Creditul, mașina și stilul de viață ajung să depindă de noul nivel al veniturilor.

Iar ceea ce inițial părea o alegere liberă se poate transforma într-o obligație financiară.

Există și un argument foarte bun pentru salariul de 8.000 de lei. Ar fi greșit să concluzionăm că oferta de 5.000 de lei este automat mai bună.

Pentru cineva care are rate, copii sau economii insuficiente, cei 3.000 de lei suplimentari pot schimba radical situația financiară.

În plus, un salariu mai mare poate însemna contribuții mai mari la pensie, oportunități profesionale și posibilitatea de a economisi suficient pentru a lucra mai puțin în viitor.

Timpul de astăzi poate fi schimbat pe libertatea financiară de mâine.

Dar acest schimb trebuie făcut conștient, nu doar pentru că cifra de pe fluturașul de salariu este mai mare.

Întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem înainte să acceptăm o mărire salarială

Poate că, atunci când evaluăm o ofertă de muncă, ar trebui să ne uităm la două cifre, nu la una singură. Prima este salariul lunar. A doua este cât câștigăm pentru fiecare oră din viață pe care o dedicăm acelui salariu, inclusiv deplasările și timpul suplimentar.

În experimentul nostru, oferta de 8.000 de lei aduce 36.000 de lei în plus pe an. Dar cere, în schimb, 770 de ore suplimentare.

Nu există un răspuns universal corect. Pentru unii, schimbul merită din plin. Pentru alții, nu.

Însă poate că adevărata măsură a prosperității nu este doar câți bani câștigăm, ci și cât timp ne rămâne pentru a-i folosi.

Și acum întrebarea: dacă ai putea cumpăra înapoi 770 de ore din viața ta în fiecare an, ai fi dispus să renunți la 3.000 de lei din salariul lunar?