Câtă ciocolată mai e în tableta ta preferată? Învață să citești eticheta ca să știi ce cumperi

Poate ai observat, poate nu: pe unele dintre ciocolatele de pe piața românească nu mai scrie cuvântul ciocolată. Scrie tabletă sau baton umplut cu cremă. Etichetele din supermarket le descriu în continuare drept ciocolată, dar ele nu mai îndeplinesc de mult condițiile minime pentru a fi numite așa. Uite cum să citești etichetele pentru a ști ce cumperi.

Uneori se simte la gust. Un producător a schimbat rețeta produsului – din motive de logistică, preț al materiei prime, decizie de afaceri, alinierea la tendințe de consum, schimbări legislative etc – și, dintr-o dată, ciocolata sau gustarea ta preferată nu mai are același gust, postgust sau textură. Unele dintre aceste reformulări sunt făcute pentru a îmbunătăți experiența finală sau profilul nutritiv – se pun mai multe proteine sau fibre, se scade proporția de zahăr.

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La ciocolată, e mai degrabă răspunsul producătorilor la presiunile prețului tonei de cacao sau al aromelor – vanilie, fistic, migdale. Toate aceste ingrediente s-au scumpit în ultimii ani sau au prețuri care fluctuează mult. Tona de cacao a ajuns în 2024 la 12.000 USD, acum costă peste 5.700 și e în creștere iar din cauza ploilor care afectează producția din Coasta de Fildeș, cel mai mare producător de cacao din lume. Pe piața românească, prețul a fost influențat masiv de creșterea TVA de la 9 la 21% la produsele cu zahăr adăugat – produsele tip ciocolată s-au scumpit cu 29% la raft în 2025, conform INS.

Așa că, pentru a păstra profitul, rețetele se modifică: untul de cacao e înlocuit parțial cu unt de palmier sau de shea, crește ponderea incluziunilor mai ieftine (jeleu, bezea, fructe) și apar multe specialități cu cremă în loc de ciocolată solidă.

Toate sunt trecute transparent pe etichetă, dar nu anunță nimeni consumatorul că ciocolata lui din copilărie nu mai e la fel. Sau că nu mai e ciocolată.

Iată de ce nu mai poate să se numească la fel: conform legislației Uniunii Europene (Directiva 2000/36/CE), ciocolata este produsul obținut din produse din cacao și zaharuri care conține cel puțin 35% substanță uscată totală de cacao, incluzând minimum 18% unt de cacao și minimum 14% cacao uscată degresată.

Regulile diferă în funcție de tipul de produs:

Ciocolata simplă / neagră trebuie să conțină: Minimum 35% substanță uscată totală de cacao Minimum 18% unt de cacao Minimum 14% cacao uscată degresată

Ciocolata cu lapte: Minimum 25% substanță uscată totală de cacao Minimum 14% substanță uscată de lapte obținută prin deshidratare Minimum 3,5% grăsime din lapte Minimum 25% grăsime totală (unt de cacao și grăsime de lapte)

Ciocolata albă: Minimum 20% unt de cacao Minimum 14% substanță uscată de lapte Minimum 3,5% grăsime din lapte



Dacă folosesc și alte grăsimi vegetale tropicale (de exemplu: ulei de palmier, shea, illipe, sal, mango sau kokum) pe lângă unt de cacao, legislația UE permite înlocuirea a cel mult 5% din produsul final, fără a pierde dreptul de a fi numită ciocolată. Ambalajul trebuie să menționeze în mod vizibil: „conține grăsimi vegetale pe lângă untul de cacao”.

Așadar, când iei o tabletă de la raft, întoarce-o și vezi ce scrie pe etichetă: