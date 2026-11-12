Cătălin Cîrjan, despre un coleg de la Dinamo: „Am trecut și eu prin asta. Va redeveni ceea ce a fost”

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a intervenit în sprijinul coechipierului său Adrian Mazilu (21 de ani), aflat într-un impas sportiv la Dinamo, subliniind că atacantul are nevoie doar de încredere și minute pe teren pentru a-și recăpăta forma.

Mijlocașul a dezvăluit starea prin care trece Mazilu și a făcut o paralelă directă cu propriul său parcurs la Rapid, club la care a fost legitimat în perioada iulie 2023 – iunie 2024, înainte de transferul la Dinamo.

„Vorbesc zilnic cu ei şi îmi pare rău pentru mulţi dintre ei. Chiar şi pentru Mazilu. L-am văzut supărat, este o perioadă grea pentru el. Este un jucător cu foarte multă calitate, aşa cum sunt şi Matteo (Duțu), Ianis (Tarbă), Răzvan Radu şi (Ștefan) Opriş.

Am trecut şi eu prin asta. Am fost la Rapid, nu am jucat deloc, dar nu m-am oprit niciodată din muncă. Am muncit în fiecare zi şi a venit soarele şi pe strada mea. Asta încerc să le spun şi lor zilnic: să vină să muncească, să aibă plăcere de fotbal şi să vină cu zâmbetul pe buze.

Chiar dacă sunt perioade în care este foarte dificil, când îţi vine să plângi, să nu mai vii la fotbal, trebuie să continui. Pentru că, dacă renunţi, nu faci nimic. Să vină, să muncească şi, la calitatea pe care o au, vor ajunge acolo unde îşi doresc”, a declarat căpitanul lui Dinamo, potrivit primasport.ro.

Cîrjan, despre Mazilu: „Sper să se găsească o soluție pentru el”

Cîrjan s-a arătat ferm convins de potențialul de revenire al atacantului: „Este un jucător cu calitate, are nevoie de încredere. Eu îl văd la antrenamente, văd ce face pe teren în fiecare zi. Are nevoie de puţin timp, are nevoie de minute în picioare şi sper să se găsească o soluţie pentru el. Va redeveni ceea ce a fost Mazilu. Ştim ce goluri a dat şi ce meciuri a făcut”.

Situația lui Adrian Mazilu este critică: transferat la Dinamo în vara lui 2025, atacantul nu s-a impus și a bifat în actuala ediție de SuperLiga doar 87 de minute în 6 partide. În total, bilanțul său în tricoul „câinilor” numără 23 de meciuri, o singură reușită și o pasă decisivă în 577 de minute.

Din cauza lipsei de realizări în meciuri oficiale, conducerea clubului a stabilit ca primă variantă pentru perioada de transferuri din iarnă un împrumut de șase luni pentru a juca meci de meci, cluburile Sepsi Sfântu Gheorghe și Farul Constanța manifestându-și deja interesul.