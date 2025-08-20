Cătălin Drulă, despre o candidatură comună a dreptei la București: „La PNL e un pic neclară situația”/ Când vor avea loc alegerile pentru primar general

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a afirmat, la Digi24, că discuțiile pentru o candidatură comună a partidelor de dreapta sunt încă în curs, precizând că în tabăra liberală situația este „neclară”, Drulă invocând indirect posibilitarea ca PNL să ia în calcul o candidatură din rândurile sale.

Răspunzând la o întrebare privind o eventuală candidatură la funcția de primar general, Cătălin Drulă a spus: „Îmi doresc să candidez. Am susținerea lui Nicușor Dan.”

„Sunt optimist că vom ajunge la o candidatură comună”

Întrebat în continuare dacă doar el are susținerea actualului președinte al României, Drulă a spus că un parteneriat cu Nicușor Dan ar crea condițiile pentru realizarea programului cu care actualul președinte și-a câștigat mandatele de edil al Capitalei.

„Nicușor Dan și-a făcut din București un proiect al vieții sale politice, iar această candidatură o vede ca un avantaj pentru București. Sper să facem un parteneriat și să facem lucrurile care au trenat în București. Primăria Generală a fost secată de resurse care au fost împărțite la sectoare și la județul Ilfov pentru că guvernele au văzut că au un rival la primărie”, a spus fostul președinte al USR.

Acesta s-a arătat sceptic că se va ajunge la un candidat unic al partidelor de guvernământ pentru primărie, dar crede că sunt șanse ca partidele de dreapta să meargă pe mâna unui singur candidat. „Coaliția mi se pare mult, dar pe partea dreaptă cred că se poate”, a spus Drulă precizând că USR, PNL și mai multe partide mici ar putea face parte dintr-o alianță care să susțină un singur candidat.

„La PNL e un pic neclară situația”, a comentat fostul ministru al Transporturilor menționându-i, fără să spună explicit dacă sunt variantele luate în calcul de liberal, pe Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 și pe Stelian Bujduveanu, actualul primar general interimar, care „este destul de activ în ultimele zile”.

„Discuțiile nu au ajuns la final, dar sunt optimist că vom ajunge la această candidatură comună”, a mai spus Drulă.

În ce privește data alegeilor parțiale de la București, el a menționat că discuția din coaliție a fost pentru luna noiembrie. „Nu cred că în primăvară pentru că Bucureștiul are nevoie de un lider care să fie validat electoral”, a conchis Cătălin Drulă.

Candidatură anunțată după o întrevedere cu președintele

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat pe 31 iulie la Digi 24, că vrea să îi ia locul lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei, mizând pe sprijinul venit din partea partidului condus de Dominic Fritz, dar și al PNL.

„Îmi doresc să candidez. I-am spus și președintelui despre această intenție. Mai avem niște etape de parcurs și noi în USR, procedurile noastre interne, dar mai mult de atât, am dori să avem o candidatură mai largă în București, cu o susținere a unui candidat comun din partea PNL și USR. Au spus-o și președinții celor două partide, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, că își doresc acest lucru, să avem un candidat comun, poate și cu alte partide mai mici, care gândesc tot la fel, reformist. Cred că ar fi un semnal important să strângem aceste energii în spatele unei candidaturi. De aceea spun că mai este timp de parcurs până acolo”, a spus Drulă, la Digi 24.

Fostul lider USR anunțase, cu o zi înainte, că s-a văzut cu președintele și au vorbit despre continuarea proiectelor pentru București, dar și despre punerea în aplicare a referendumului făcut de Dan privind împărțirea banilor între primăria generală și cele de sector.

Ulterior, Nicușor Dan a precizat în timpul conferinței de presă ținută la Palatul Cotroceni că a vorbit cu Drulă în contextul în care urmează să fie organizate alegeri pentru postul rămas vacant odată cu plecarea sa de la Primăria Municipiului București.