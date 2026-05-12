Fost comandant al unităţii de paraşutişti antitero de la SRI, „transferat” de Pro TV. Ce rol va avea

Postul de televiziune Pro TV a anunțat că de acum înainte va avea o nouă poziţie: cea de Head of Security, care va fi ocupată de Cătălin Netcu, scrie marți Pagina de Media.

Cătălin Netcu a condus, în trecut, o unitate SRI și, în noua poziție, „va coordona strategia de securitate a companiei, cu responsabilităţi privind protecţia oamenilor, activelor, operaţiunilor de broadcast şi infrastructurii digitale”.

Ce presupune noul rol

Pro TV a precizat, pentru Pagina de Media, care vor fi responsabilitățile funcției.

„Concret, principalele zone includ: securitatea sediului central, a studiourilor şi a spaţiilor de producţie; coordonarea procedurilor pentru filmări şi transmisiuni live; prevenirea incidentelor; reacţia rapidă în situaţii de criză; şi protecţia tuturor persoanelor care lucrează sau colaborează cu PRO TV”, a transmis postul de televiziune.

„Rolul include şi o componentă de management al riscurilor, adică identificarea din timp a potenţialelor vulnerabilităţi şi stabilirea unor proceduri clare pentru a se asigura că operaţiunile companiei pot continua în condiţii normale, inclusiv în situaţii neprevăzute”, mai spune Pro TV.

Cătălin Netcu are o lungă experiență, de peste două decenii, în roluri de conducere în domeniul securităţii, riscului şi rezilienţei organizaţionale, cu expertiză în securitate fizică, guvernanţa riscurilor, operaţiuni bazate pe intelligence, managementul situaţiilor de criză şi protejarea oamenilor, activelor şi reputaţiei în medii complexe şi cu presiune ridicată.

Între 2006 şi 2012, Netcu a lucrat la Serviciul Român de Informaţii (SRI), unde a avut funcţia de Comandant al unităţii de paraşutişti antitero.

Ulterior, acesta a activat în zona companiilor private: la OMV (a lucrat timp de 9 ani), Emerson (3 ani), ASIS (4 ani) și a fost CEO al SSG Group (2 ani).

Prima declarație a noului Head of Security de la Pro TV

Cătălin Netcu a spus: „Sunt onorat să mă alătur echipei PRO TV şi să contribui la dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazate pe siguranţă, prevenţie şi reacţie rapidă”.

„Într-un ecosistem media aflat în continuă transformare, securitatea trebuie să fie integrată în modul în care compania operează zi de zi, de la zona editorială şi de producţie până la platformele digitale şi relaţia cu oamenii din exteriorul companiei”, a adăugat el.