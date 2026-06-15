Cătălin Predoiu anunță că-l susține pe Adrian Veștea. „Soluția este un astfel de compromis politic rezonabil”

„E nevoie urgentă de guvern, iar în opoziție putem merge și peste un an, după ce redresăm situația”, a spus luni Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte PNL, în prima sa reacție după desemnarea lui Adrian Veștea să formeze un guvern.

Cătălin Predoiu, scrie, într-un mesaj postat pe Facebook, că soluția ieșirii „din impasul politic” este instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027.

„Fiecare crede în argumentele și soluțiile lui. Un compromis politic rezonabil este cel în care nu compromiți principiul, așa cum spunea Corneliu Coposu, fiecare „lasă de la el” și toată lumea câștigă câte puțin”, a scris luni Cătălin Predoiu, pe pagina sa de Facebook.

Mesajul lui Predoiu vine înaintea ședinței conducerii PNL, de la ora 17.00, în care se va discuta poziția partidului față de susținerea lui Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte PNL.

„Eu cred că soluția ieșirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care inițial PNL și-a asumat conducerea guvernului, cu un program clar și ferm și cu precizarea că încălcarea lui de către PSD sau orice alt membru al Coaliției va fi sancționată cu plecarea imediată a PNL în opoziție”, a mai scris Predoiu.

Ministrul Afacerilor Interne a mai spus că PNL „se achită astfel de sarcina scoaterii țării din criză și își poate vedea apoi și de propriile strategii din opoziție”.

„Aceasta nu ar fi o abdicare de la deciziile luate, ci o adaptare la contextul prezent, care reclamă cu urgență un guvern politic. Chiar așa și spune, textual, decizia luată de PNL acum câteva săptămâni: „în contextul politic actual”, se merge în opoziție. Acum e alt context, în care e nevoie urgentă de guvern, iar în opoziție putem merge și peste un an, după ce redresăm situația”, a conchis Predoiu.