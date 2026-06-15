LIVE Ședință azi la PNL. Bolojan și Veștea, față-n față după acuzațiile de „trădare” și „complot”

Conducerea PNL se reunește luni după-amiază într-o ședință a Biroului Politic Național pentru a discuta poziția partidului față de susținerea premierului desemnat să formeze guvernul Adrian Veștea. Nominalizarea lui Vestea a fost făcută de președintele Nicușor Dan fără consultarea partidelor parlamentare.

Ședința conducerii liberale în care va discuta propunerea șefului statului va începe la ora 17.00. Veștea a spus că va participa și își va spune punctul de vedere.

„Sunt cunoscut de colegii mei din Partidul Național Liberal. Eu cred că mâine (luni) voi avea forța de a-i putea convinge să pună țara pe primul plan, să trateze cu responsabilitate acest moment și să fie alături de mine”, a declarat duminică seară Veștea la Antena3.

Nicușor Dan a anunțat duminică, la ora 09.00, că Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte PNL, este noul premier desemnat, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.

Desemnarea lui Adrian Veștea a provocat tensiuni în PNL.

Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan de „o evidentă încercare de rupere a PNL”, spunând că conducerea PNL nu a fost „informată anterior”, „nici eu personal”.

La rândul său, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a vorbit despre un „complot”, o „trădare” și o „ingerință”.

„Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui”, a spus Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook.

Alți lideri liberali și-au exprimat însă public susținerea pentru Veștea.

Veştea, despre Bolojan: „Am sunat, i-am scris un mesaj”

Adrian Veştea a declarat luni, la Radio România Actualități, că, după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan, i-a scris şi l-a sunat pe preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, dar nu a avut nicio reacţie din partea acestuia.

„După desemnare am sunat, i-am scris un mesaj. Nu am avut nicio reacţie până în acest moment. Urmează să discutăm în cursul zilei de astăzi”, a afirmat Adrian Veştea.

El a menţionat că şi-a surprins şi familia prin această desemnare şi a avut multe explicaţii de dat.

„Este adevărat, cred că a fost toată lumea surprinsă. Şi eu mi-am surprins familia. Am avut de dat foarte multe explicaţii în cursul zilei de ieri, dar cred că am luat o decizie corectă, responsabilă, într-un moment critic, pe care orice om care respectă poziţia din care este nominalizat şi parcursul pe care l-a avut din punct de vedere politic trebuie să şi-o asume şi să facă ceva pentru ţara noastră”, a declarat premierul desemnat.

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