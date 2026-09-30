O voce din „tabăra Veștea” din PNL propune „soluția rațională”, după eșecul guvernului Mureșan în Parlament

„Soluția rațională: evitarea dezastrului general și refacerea fostei coaliții” de guvernare, este varianta propusă de liberalul Cătălin Predoiu, după respingerea cabinetului lui Siegfried Mureșan de către Parlament.

Ministrul interimar al Afacerilor Interne pledează ca partidele din fosta coaliție PSD-PNL-USR-UDMR să revină la guvernare și „să termine ce au început anul trecut”.

„Acum depinde doar de aceste partide, de forurile lor de conducere, de liderii lor, de reprezentanții lor de la toate nivelurile și, în ultimă instanță, de fiecare membru de partid să își găsească în interior forța morală de a-și depăși dezamăgirile și orgoliile, unele poate sau sigur întemeiate, să își depășească antipatiile și mizele personale sau de partid și să adopte soluția rațională: evitarea dezastrului general și refacerea fostei coaliții”, a scris Cătălin Predoiu miercuri seară, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Problema este că, prelungind instabilitatea politică prin anticipate, riscăm o scufundare economică generală, care va sărăci țara, cetățenii ei și companiile românești. Cui ar folosi?! Românilor, în niciun caz. Partenerilor noștri, dimpotrivă: ei au nevoie de parteneri puternici și ne vor puternici. Ar folosi celor care nu ne doresc binele. Celor care ne vor săraci, slăbiți, irelevanți, vulnerabili și lipsiți de un viitor mare”, mai afirmă el.

„O ruletă care ne va costa scump pe toți”

„Deci, aceasta nu mai este doar o afacere a politicienilor; este o ruletă (rusească?!) care ne va costa scump pe toți. Sunt lucruri la care liderii și oamenii politici trebuie să se gândească înainte de a-și calcula procentele viitoare, dacă sunt și oameni de stat. Și dacă se gândesc cu adevărat, în primul rând, la cetățeni, așa cum declară”, afirmă Predoiu, care s-a poziționat în tabăra contestatarilor lui Ilie Bolojan din PNL, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de premier pe colegul liberal Adrian Veștea.

„Partidele fostei coaliții au primit din partea românilor, în 2025, o șansă la care au contribuit prea puțin sau deloc. Dar, odată cu această șansă, au primit și o responsabilitate: să securizeze economic, social, politic, militar și strategic România. Responsabilitate la care s-au angajat public față de români, după cum o mărturisesc declarațiile liderilor la formarea coaliției, în 2025. În linie cu această obligație morală de a duce responsabilitatea politică până la capăt, partidele fostei coaliții au obligația morală să revină la guvernare și să termine ce au început anul trecut: reforme, ordine în finanțele publice, creștere economică, securitate națională”, mai spune Cătălin Predoiu.

„Și totuși, liderii partidelor nu reușesc să găsească o cale de înțelegere pentru a schimba cursul înainte ca impactul să devină inevitabil și dezastrul imposibil de evitat. (…) Când icebergul este deja la vedere, lupta pentru cel mai bun loc pe punte nu mai este politică. Este iresponsabilitate. (…) Nimeni nu are dreptul să își permită o crimă sau o astfel de eroare cu privire la destinele țării”, a conchis liberalul în mesajul său.

Guvernul Siegfried Mureșan nu a reușit miercuri să strângă numărul necesar de voturi pentru a putea fi învestit, în plenul comun al Parlamentului. Pentru a fi învestit, cabinetul propus de Mureșan avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi „pentru”.

S-au înregistrat 182 de voturi „pentru” învestitură și 15 voturi „împotrivă”. Cabinetul propus de Mureșan a obținut, astfel, mai puține voturi decât guvernul propus de Adrian Veștea (189 de voturi)

Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală. În schimb, deputații și senatorii PSD au fost prezenți în plenul reunit, dar s-au abținut de la vot.