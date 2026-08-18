Câte acțiuni a cumpărat Jeff Bezos la Liverpool. Clauza convenită în afacerea dintre 1892 Holdings și FSG

Consorțiul 1892 Holdings a achiziționat aproximativ 38% din acțiunile clubului englez de fotbal Liverpool, a declarat pentru The Athletic o sursă care cunoaște afacerea.

Consorțiul, din care face parte și miliardarul american Jeff Bezos, este condus de Amit Bhatia, fost coproprietar al clubului Queens Park Rangers. Omul de afaceri britanic de origine indiană va deveni vicepreședinte la Liverpool.

Bhatia, ginerele miliardarului indian Lakshmi Mittal, a fost director și coproprietar al clubului QPR timp de 18 ani, până luna trecută, când a cedat acțiunile.

1892 Holdings poate cumpăra acțiuni suplimentare

În baza acordului cu Fenway Sports Group (FSG), 1892 Holdings are opțiunea de a cumpăra o participație de control la clubul din Premier League, în următoarele 12 luni.

Formularea privind posibilitatea de a cumpăra o participație mai mare nu constituie un angajament formal, deci este doar o opțiune care ar putea duce la investiții suplimentare, nu o cerință.

Din consorțiu mai face parte și miliardarul Eduardo Saverin, cofondator al Facebook.

Jeff Bezos este implicat prin K5 Sports, unde este principalul investitor. Acesta nu va avea un loc în consiliul de administrație și este prima oară când deține acțiuni la un club sportiv.

Ca parte a acordului dintre FSG și 1892 Holdings, compania cu sediul la Boston va păstra participația majoritară și controlul operațional al clubului.

Se estimează că acordul evaluează clubul Liverpool la o sumă cuprinsă între 5 și 6 miliarde de lire sterline, a scris BBC, potrivit Agerpres.