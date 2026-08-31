Câte autobuze și tramvaie au aer condiționat în București și de ce a renunțat primăria să instaleze aparate pe tramvaiele vechi

8 din 10 autobuze și mai puțin de jumătate dintre tramvaiele care circulă în București au aer condiționat, potrivit datelor comunicate de STB, la solicitarea HotNews.

„În prezent, sunt programate să circule 1.286 de vehicule din parcul STB S.A., respectiv: 848 de autobuze, 215 troleibuze şi 223 de tramvaie. Dintre acestea, 669 de autobuze, 155 de troleibuze și 105 tramvaie au instalațiile de aer condiționat funcționale”, transmite STB, în răspunsul solicitat.

Societatea de transport precizează însă că datele sunt dinamice, întrucât parcul realizat poate varia zilnic în funcție de intrarea şi ieşirea autovehiculelor din exploatare pentru revizii, intervenții tehnice sau alte activități de mentenanță.

Ce vehicule au aer condiționat

Călătorii care circulă zilnic pe aceleași rute știu, încă de când mașina sau tramvaiul se vede în zare, dacă urmează să urce într-o oază de răcoare sau într-o saună pe roți.

În principal cele noi, cumpărate de Primăria Capitalei din 2018 încoace au aer condiționat. Este vorba despre cele 400 de autobuze Otokar, 130 de autobuze Mercedes Hibrid, 100 de tramvaie Imperio, cele 100 de troleibuze Solaris, 100 de autobuze electrice Grantom și cele 22 de troleibuze Yutong.

În total, investiția s-a ridicat la circa 2,5 miliarde lei.

Din parcul de autobuze, 630 sunt noi din totalul de 848. La tramvaie, din 223 – 100 sunt noi, iar la troleibuze din 215, 122 sunt noi.

Sigur, pe trasee sirculă și autovehicule noi unde aerul condiționat nu funcționează, fiind zeci de sesizări pe rețelele de socializare, fie că instalația de climatizare era stricată, fie că era oprită.

Ce autovehicule nu au aer condiționat

Este vorba despre autobuzele vechi Mercedes și troleibuzele vechi care mai circulă în oraș, cumpărate de fostul primar Adriean Videanu în 2005-2007:

În decembrie 2005, primarul Capitalei la acea vreme, Adriean Videanu, a încheiat un contract pentru achiziționarea a 500 de autobuze noi Mercedes Citaro. Valoarea contractului a fost de 341 milioane de lei, iar autobuzele au fost livrate în perioada iunie 2006 – mai 2007. Achiziția a generat scandal deoarece autobuzele nu erau dotate cu aer condiționat.

În 2006, Primăria Capitalei a achiziționat de la firma Astra Bus 100 de troleibuze noi – Irisbus-Citelis. Valoarea contractului a fost de circa 92 milioane lei fără TVA, iar troleibuzele au fost livrate în perioada 2006-2008.

Cel mai rău este însă la tramvaiele vechi, cele făcute în perioada comunistă și cosmetizate după Revoluție, care nu au aer condiționat.

Ce vehicule noi vor fi cumpărate

Primăria Capitalei are în plan să achiziționeze, cu fonduri europene, 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi pentru Capitală, prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, a anunțat instituția în luna mai 2026. Deocamdată însă nici nu a fost lansată licitația, iar până vor circula pe străzi mai trec câțiva ani.

Până vor fi achiziționate noile troleibuze, STB a lansat la jumătatea lunii august o licitație pentru a repara și întreține instalațiile de aer condiționat de pe cele 95 troleibuzele Astra Irisbus, potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice. Valoarea maximă a contractului este de 599.974 lei. Rămâne de văzut dacă licitația va fi atribuită.

De ce nu se dotează autovehiculele vechi cu aer condiționat

Cât privește tramvaiele și autobuzele vechi, concluzia Primăria Capitalei a fost că nu merită investiția pentru a le dota cu aer condiționat.

Din 2017 până în 2021 au fost dotate cu aer condiționat 150 de autobuze, 96 de troleibuze și 25 de tramvaie, conform STB. Programul s-a oprit însă în 2021.

„Din rațiuni de eficiență tehnico-economice programul nu a continuat, întrucât vechimea și uzura mare a parcului circulant nu mai justifică această investiție. Este nejustitifcat de scump montarea unui sistem de climatizare nou pe mijloace de transport vechi, uzate fizic si moral”, se arată într-un răspuns transmis în 2024 de Primăria Capitalei, la solicitarea HotNews.

În decembrie 2018, STB a atribuit licitația pentru „Modernizare tramvaie V3A-CH-PPC –cu sistem de climatizare în salonul de pasageri (cu montaj și punere în funcțiune)”, contract ce viza dotarea a 46 de tramvaie cu aer condiționat, și avea o valoare de 16,3 milioane lei. Câștigătorul licitației a fost MARI-VILA COM, iar montajul trebuia să dureze 14 luni.

Municipalitatea a renunțat însă după 25 de tramvaie, potrivit răspunsului dat. Asta înseamnă un cost de circa 350.000 lei/tramvai.

Primarul general, Nicușor Dan, declara în 2023 că programul a fost oprit deoarece câteva tramvaie au luat foc după ce a fost pus aer condiționat pe ele.

„A fost un experiment, s-a montat pe 30 de tramvaie instalaţie de aer condiţionat şi unul sau două au luat foc, deci nu a fost soluţia cea mai potrivită şi este şi foarte costisitoare”, a explicat edilul.