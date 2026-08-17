Câte persoane sunt vizate de amendamentul PSD la noua lege ANI, declarat azi constituțional

Declarat constituțional de CCR, amendamentul PSD la legea noua lege ANI vizează în jur de 100 de persoane, inclusiv pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Într-un comunicat de presă de la începutul lui august, Agenția Națională de Integritate (ANI) preciza că monitorizează 122 de cazuri aflate sub interdicția de 3 ani de la încetarea mandatului/funcției, aplicată persoanelor identificate în conflict de interese sau incompatibilitate.

ANI afirma că trei sferturi dintre cele 122 de cazuri privesc persoane declarate în conflict de interese în timp ce ocupau funcții alese.

Situația actuală a persoanelor vizate:

47 continuă să ocupe funcții pentru care completează declarații de avere și interese din care:

22 dintre cele declarate în conflict de interese pe funcție electivă continuă să ocupe o funcție electivă;

22 dintre cele declarate în conflict de interese pe funcție publică continuă să ocupe o funcție publică.

Cele 122 de persoane sunt cele pentru care inspectorii Agenției au emis un raport de evaluare rămas definitiv prin neatacare în termenul legal, respectiv pentru care există hotărâre judecătorească definitivă comunicată.

Amendamentul PSD declarat constituțional, cu majoritatea voturilor celor 9 judecători CCR: „În cazul persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.