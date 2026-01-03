Câteva companii europene investesc într-un mega-proiect de centre de date care vor fi construite într-o regiune din Canada bogată în gaze naturale

Un proiect de construire a unor centre de date în provincia Alberta din Canada, susținut de companii europene, ar putea ajunge la o valoare de până la 8 miliarde de euro în următorii ani.

Companii din Elveția, Regatul Unit și din Canada vor investi și vor construi centre de date în regiunea Alberta, prima fază fiind de 780 milioane euro, scrie Bloomberg.

Centrele de date sunt esențiale pentru explozia AI-ului, deoarece concentrează puterea uriașă de calcul, memoria și energia necesare antrenării și rulării continue a modelelor de inteligență artificială

Planul pe termen lung prevede construirea unei capacități de centre de un gigawatt, proiectul urmând să își producă 80% din energie din gaze naturale și să se bazeze pe rețeaua electrică pentru restul de 20%.

Primul centru de date ar urma să fie construit la sub 100 km de cunoscutul oraș canadian Calgary.

Provinicia Alberta, inima industriei energetice a Canadei, se promovează ca fiind un loc atractiv pentru puterea de calcul necesară inteligenței artificiale, datorită rezervelor sale vaste și ieftine de gaze naturale.

Rezervele sunt concentrate în vestul și centrul provinciei și un mare avantaj este că există infrastructură extinsă (câmpuri de extracție, conducte, unități de procesare).

Regiunea din vestul Canadei are aproape 5 milioane de locuitori și este importantă pentru industria grea, pentru energie, pentru centre de date și investiții în AI.

Investitorii au declarat că inițial au vrut să amplaseze proiectul în statul american Texas, însă canadienii i-au convins prin abordare.

Anunțul a venit la o lună după ce premierul conservator al Albertei a semnat un memorandum de înțelegere cu prim-ministrul Canadei, Mark Carney, menit să deschidă calea pentru o serie de proiecte din domeniul energiei.

Guvernul federal s-a angajat să relaxeze regulile privind electricitatea „verde” și limitele de emisii pe care Alberta le considera un obstacol pentru industria sa energetică.

