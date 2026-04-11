Catherine Opie chestionează intimitatea, familia, politica și structurile de putere

Fotografa americană Catherine Opie a explorat și a abordat, în ultimii treizeci de ani, genul portretului în numeroase contexte și formate vizuale.

Opera ei pune sub semnul întrebării reprezentările legate de cămin, intimitate și familie, politică, identitate și structuri de putere. Riguroase din punct de vedere conceptual și realizate cu măiestrie, din punct de vedere formal, fotografiile ei pun în lumină comunitățile queer, mentorii și colaboratorii, copiii, surferii, jucătorii de fotbal din liceu, mulțimile de la mitinguri politice, precum și pe însăși Opie prin intermediul autoportretului.

„To Be Seen”, deschisă la National Portrait Gallery din Londra până la 31 mai, este prima expoziție muzeală de amploare dedicată operei sale în Marea Britanie. Lucrările prezentate în expoziție acoperă o perioadă care începe cu prima sa lucrare importantă, „Being and Having” (1991), continuă cu portretele prietenilor săi din comunitatea LGBTQ+, inspirate de pictorul Hans Holbein, și se încheie cu portretele sale de artiști, în stil baroc. Portretele intră în dialog unele cu altele pentru a crea noi narațiuni, provocând spectatorii să reflecteze asupra personajelor cel mai des reprezentate în artă și asupra celor care rămân nevăzuți.

