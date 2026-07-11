Câți angajați sunt în București și care este salariul mediu net

Numărul salariaților din Capitală era, la sfârșitul lunii aprilie 2026, de 1.104.195 de persoane, în scădere cu 805 persoane față de luna anterioară și cu 15.303 comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică, citate de Agerpres.

Câștigul salarial mediu brut era, la sfârșitul lunii aprilie 2026, de 12.737 lei (13.441 lei în martie 2026 și 12.259 lei în aprilie 2025), iar cel net de 7.631 lei (8.039 lei în martie 2026 și 7.343 lei în aprilie 2025).

De asemenea, la finalul lunii aprilie 2026, în București erau înregistrați 5.652 șomeri (minus 131 șomeri comparativ cu martie 2026 și minus 2.171 față de aprilie 2025), iar rata șomajului se situa la 0,4% (la fel ca în luna anterioară, dar în scădere cu 0,2% față de aprilie 2025).

În ceea ce privește numărul de pensionari, acesta era, la sfârșitul lunii martie 2026, de 467.044 persoane, cu 2.846 mai multe față de aceeași perioadă din 2025. Pensia media se cifra la 3.675 lei (3.538 lei în martie 2025).