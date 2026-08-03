Câți bani face Musk în România cu Starlink

Subsidiara din România a Starlink, operatorul serviciului omonim de internet prin satelit, controlat de SpaceX al lui Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a raportat pentru 2025, primul an de funcționare, o cifră de afaceri de 423.237 lei și un profit net de 16.994 lei, conform datelor analizate de Profit.ro.

Serviciul Starlink a fost autorizat în România în primăvara anului 2022.

Cu sediul în București, firma a fost autorizată să desfășoare activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit.

Administratorii Starlink Internet Services Romania sunt Lauren Ashley Dreyer, vicepreședinte Starlink pentru operațiuni globale, și Jinu Richard Lee, trezorier și vicepreședinte fiscal la SpaceX.

În toamna anului 2024, Profit.ro a anunțat, în premieră, că Starlink derulează teste în România, cu acordul și sprijinul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), prin care încearcă să demonstreze că o normă globală ce datează din anii ’90 și care limitează tehnic sateliții de generație nouă, non-geostaționari, precum cei ai Starlink, poate fi relaxată fără a fi afectată funcționarea sateliților clasici, geostaționari.

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