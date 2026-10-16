Câți bani mai are România de încasat din PNRR. Decizia finală a Comisiei Europene va fi luată în noiembrie

Pentru respectarea țintei de deficit bugetar este esențială încasarea sumelor rămase din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în condiţiile în care plăţile deja efectuate pentru proiecte finanţate prin PNRR, dar nevalidate de Comisia Europeană, vor trebui suportate de la bugetul naţional, a transmis, vineri, Ministerul Finanţelor, citat de Agerpres.

Comisia Europeană evaluează încă cererile de plată 5 și 6, care reprezintă 6,43 miliarde de euro.

„Bugetul pe anul 2026 a fost construit pe ipoteza atragerii integrale a finanţărilor PNRR programate pentru acest an, în corelare cu cheltuielile planificate pentru investiţii şi reforme. Prin urmare, încasarea sumelor din cererile de plată nr. 5 şi nr. 6 este determinantă pentru acoperirea cheltuielilor deja efectuate şi pentru respectarea ţintei de deficit. Plăţile pentru ţinte şi jaloane care nu vor fi validate de Comisia Europeană nu vor mai putea fi recuperate din PNRR şi vor trebui acoperite din bugetul naţional”, se arată într-un comunicat al ministerului.

România a încasat până în prezent din PNRR 13,27 miliarde de euro, aproximativ două treimi din valoarea Planului: 8,95 miliarde euro granturi şi 4,32 miliarde euro împrumuturi. Suma include şi cei 301,2 milioane de euro încasaţi la 9 octombrie 2026 pentru ţintele şi jaloanele suspendate din cererea de plată nr. 3.

MF precizează că mai sunt de încasat 6,43 miliarde de euro, din care 2,08 miliarde de euro din cererea de plată nr. 5, aflată în evaluare la Comisia Europeană şi 4,35 miliarde de euro din cererea de plată nr. 6, cererea finală, depusă la 30 septembrie 2026, iar decizia Comisiei Europene este aşteptată până la 20 noiembrie 2026.

Până la 30 septembrie 2026, veniturile bugetului de stat din granturile PNRR au fost de 22,27 miliarde de lei, în timp ce plăţile pentru proiectele finanţate din granturi au fost de 27,19 miliarde lei. „Sumele împrumutate prin PNRR nu sunt venituri bugetare, ci o sursă de finanţare a deficitului bugetar, mai ieftină decât împrumuturile de pe piaţă; plăţile din această componentă, de 15,74 miliarde de lei (30 septembrie) se reflectă integral în deficit, indiferent de momentul încasării tranşelor”, atrage atenţia Ministerul Finanţelor.

Din totalul plăţilor, 44,63 miliarde de lei au fost efectuate prin PNRR, cu un grad de realizare de 74,2%, din care 28,71 miliarde de lei din granturi (69,9%) şi 15,91 miliarde de lei din împrumuturi (83,6%), în timp ce plăţile din fonduri europene nerambursabile au însumat 31,94 miliarde de lei, reprezentând 54,6% din creditele bugetare alocate.