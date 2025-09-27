Câți observatori străini vor monitoriza alegerile parlamentare din Republica Moldova

Peste 3.400 de observatori vor monitoriza desfășurarea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, a anunțat Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău.

Potrivit unui comunicat difuzat sâmbătă de CEC, pentru acest scrutin au fost acreditați, în total, 3.423 observatori, dintre care 912 sunt observatori străini.

Din numărul observatorilor naționali, 2.496 reprezintă opt asociații din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova.

Totodată, CEC a acreditat 912 observatori internaționali. Aceștia reprezintă: