Câți români s-au uitat la meciul Naționalei cu Polonia

Înfrângerea suferită de Naționala României în fața Poloniei nu i-a alungat pe microbiști din fața televizoarelor vineri seară.

Meciul a fost urmărit de 1.475.000 de români în fiecare minut, la nivelul întregii țări, pe Antena 1. Interesul a crescut treptat pe parcursul serii, astfel că în minutul de aur de la ora 22:09, audiența postului a atins un vârf de 1,8 milioane de telespectatori, potrivit Pagina de Media.



La nivel urban, meciul a atras o medie de 861.000 de persoane în fiecare minut, în timp ce pe publicul comercial s-au înregistrat 366.000 de telespectatori, reprezentând o cotă de piață de 33,4%.

În ciuda înfrângerii, Antena 1 s-a clasat pe primul loc în audiențe pe toate segmentele de public pe durata partidei, depășind programul concurent de la Pro TV.

Pe intervalul meciului de fotbal dintre Polonia și România, postul Antena 1 a înregistrat o medie națională cu peste 400.000 de telespectatori mai mare decât Pro TV. În schimb, pe întregul interval al emisiunii „Vocea României”, diferența dintre cele două posturi s-a redus la doar 16.000 de telespectatori la nivel național, în timp ce la nivel urban Pro TV și-a adjudecat primul loc

Kanal D s-a poziționat pe locul al treilea în topul preferințelor la nivel național, fiind urmărit de aproape o jumătate de milion de români (495.000). Clasamentul primelor cinci posturi din acea seară a fost completat, pe același segment, de Antena Stars și Happy Channel.

În mediul urban, topul trei a rămas neschimbat, însă locul patru a fost ocupat de România TV. Pe publicul comercial (tineri între 21 și 54 de ani), Kanal D s-a menținut pe trei, fiind urmat de Happy Channel și Antena Stars.