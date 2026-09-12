Câți ruși au murit în războiul din Ucraina până acum: „Risipă fără sens de vieți omenești”

Aproape 500.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi în războiul pe scară largă purtat de Moscova împotriva Ucrainei, au afirmat vineri oficiali ai serviciilor de informaţii britanice, potrivit Sky News, preluat de News.ro.

Într-o declaraţie pentru jurnalişti, şeful armatei britanice, Sir Rich Knighton, a prezentat în detaliu pierderile suferite de trupele ruse.

„Cred că aceste cifre ilustrează clar risipa fără sens şi inutilă de vieţi omeneşti pentru un progres atât de mic şi împotriva unui obiectiv atât de nelegitim al preşedintelui (Vladimir) Putin”, a spus Knighton.

Majoritatea pierderilor Rusiei au avut loc începând cu ianuarie 2023, a precizat Knighton. De atunci, Rusia a cucerit doar 2% din teritoriul ucrainean.

Bilanțu morților și răniților: 1,5 milioane

Şefa agenţiei britanice de informaţii, securitate cibernetică şi securitate, Anne Keast-Butler, a declarat anterior și ea că „informaţii noi” au relevat faptul că, până la sfârşitul lunii mai, aproape 500.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi în război.

Knighton a afirmat că numărul victimelor ruse, adică al celor ucişi, răniţi şi dispăruţi, este estimat la 1,5 milioane începând din februarie 2022, cifră care corespunde estimărilor ucrainene.

Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei a raportat sâmbătă dimineață că numărul victimelor ruseşti – adică morţi, răniţi şi dispăruţi – se ridică acum la 1.505.380 de la începutul invaziei și până acum.

Pierderile totale de personal ale Kremlinului în Ucraina depăşesc acum numărul total al victimelor suferite de forţele ruse şi sovietice în toate războaiele şi conflictele armate din a doua jumătate a secolului al XX-lea şi de la începutul secolului al XXI-lea, a declarat Statul Major General.

Costuri enorme și pentru economia rusă

Având în vedere numărul atât de mare de victime, Knighton a afirmat că războiul începe să afecteze perspectivele economice ale Rusiei.

Decesele au „dus la încetinirea creşterii economice în Rusia, la slăbirea cererii de consum şi la o inflaţie persistent ridicată, iar costurile pentru economia Rusiei, precum şi pentru prosperitatea şi perspectivele populaţiei sale sunt enorme”, a spus Knighton.

Din cauza riscurilor crescute de inflaţie generate de atacurile cu drone ucrainene asupra instalaţiilor petroliere, consiliul de administraţie al Băncii Centrale a Rusiei a decis, pe 11 septembrie, să menţină rata dobânzii de referinţă la 14%, aceasta fiind prima dată când autoritatea de reglementare a ales să nu o reducă de la jumătatea lunii iunie 2025 și până acum.

Un raport al CSIS din iunie 2026 arată că Ucraina a înregistrat probabil între 525.000 şi 625.000 de victime în perioada februarie 2022 – iunie 2026, dintre care se estimează că între 125.000 şi 150.000 au fost ucişi în luptă.