Catolicii și protestanții sărbătoresc astăzi Paștele. Mesajul Papei Leon

Considerat cea mai importantă sărbătoare creștină, Paștele este celebrat duminică, 5 aprilie, de creștinii catolici și protestanți din toată lumea. Paștele ortodox va fi o săptămână mai târziu, în 12 aprilie.

În România, peste 1,2 milioane de credincioși romano-catolici, reformați, evanghelici și unitarieni sărbătoresc astăzi Paștele.

Papa Leon, apel la pace în primul său mesaj de Paște

Este prima slujbă de Paște celebrată în Piața Sfântul Petru de către Papa Leon al XIV-lea de la preluarea pontificatului, la un an de la moartea predecesorului său, Papa Francisc.

Cei „care au puterea de a declanșa războaie” trebuie „să aleagă pacea”, a îndemnul Papei Leon al XIV-lea, în primul său mesaj de Paște din această calitate, tradiționala binecuvântare Urbi et Orbi.

„Cei care țin arme în mâini ar trebui să le lase jos. Cei care au puterea de a începe războaie ar trebui să aleagă pacea. Nu o pace impusă prin violență, ci prin dialog”, a declarat Suveranul Pontif în limba italiană, potrivit Agerpres.

Papa Leon nu a menționat explicit niciun conflict, însă a denunțat „indiferența” în fața războiului și a consecințelor sale. El a avertizat că oamenii încep să se obișnuiască cu violența.

„Ne resemnăm și devenim indiferenți”, a spus liderul Bisericii Catolice. „Indiferenți față de moartea a mii de oameni. Indiferenți față de consecințele urii și diviziunii pe care le aduc conflictele. Indiferenți față de consecințele economice și sociale pe care le provoacă și pe care le resimțim cu toții”, a adăugat acesta.

Suveranul Pontif a spus că de Paște trebuie „să renunțăm la orice dorință de conflict, dominație și putere și să-L implorăm pe Domnul să dăruiască pacea Sa unei lumi devastate de războaie”.

Papa Leon a anunțat că în 11 aprilie, în Piața Sfântul Petru din Roma, va fi organizată o slujbă de rugăciune pentru pace.

În Europa, țările cu cea mai mare populație de romano-catolici sunt Italia, Spania, Franța și Polonia. Protestanții se găsesc în număr mare în state precum Germania, Marea Britanie și Olanda.

În România, cel mai mare număr de romano-catolici este în Transilvania. Sărbătoresc Paștele pe 5 aprilie și protestanții din regiuni precum Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania.

Conform celui mai nou recensământ din România, în țară sunt 741.000 de persoane care s-au declarat romano-catolice, iar 459.000 au spus că sunt credincioși reformați (protestanți).

Greco-catolicii din România (creștinii uniți cu Roma) sărbătoresc Paștele odată cu ortodocșii, pe 12 aprilie.

Ultima oară când Paștele catolic a fost sărbătorit pe 5 aprilie a fost în 2015, iar următoarea dată va fi în 2037.

O dată la trei – patru ani, Paștele ortodox și cel catolic sunt în aceeași zi. Așa a fost în 2011, 2014 și 2017 și 2025 – și la fel se va întâmpla în 2028 și 2031. În două decenii au fost șase ani de suprapunere. Când este să pice în aceeași zi, sărbătoarea poate fi cel mai devreme pe data de 4 și cel mai târziu pe data de 25 aprilie.

În general, diferența este de o săptămână, Paștele Catolic fiind înaintea celui Ortodox, dar există ani când diferența este mai mare.

În 2013, 2016 și 2024 diferența a fost de 35 de zile și la fel va fi și în 2027. Spre exemplu, la anul, Paștele catolic va fi pe 28 martie, iar cel ortodox, pe 2 mai.

Dacă luăm datele din ultimii 20 de ani, Paștele catolic a fost cel mai devreme în 2008: pe 23 martie, și cel mai târziu în 2011: 24 aprilie. Și mai târziu va fi peste 12 ani, când va cădea și la ortodocși și la catolici pe 25 aprilie.

Ca regulă. Paştele Catolic poate cădea în luna martie sau aprilie, dar niciodată în luna mai, în timp ce Paștele Ortodox poate cădea în aprilie sau mai, dar niciodată în martie.

