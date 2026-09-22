Cauza morții actriței Hayden Panettiere, dezvăluită oficial. Fentanilul, printre substanțele găsite în corpul ei

Actrița Hayden Panettiere, care a jucat în serialele de televiziune „Heroes” și „Nashville”, a murit luna trecută la vârsta de 36 de ani. Decesul ei a fost declarat accidental.

Moartea lui Hayden Panettiere a fost cauzată de efectele toxice ale fentanilului și ale altor substanțe, a anunțat marți Biroul medicului legist din Greenville, într-un comunicat de presă.

Autoritățile au adăugat că în organismul actriței au fost găsite și alprazolam, metocarbamol și quetiapină. Cauza decesului a fost declarată accident, se precizează în comunicat, iar autopsia nu a evidențiat semne de traume care ar fi putut contribui la deces, scrie The New York Times.

Pe 16 august, paramedicii au sosit la un bloc de apartamente din Greenville, Carolina de Sud, unde echipele de intervenție de urgență i-au acordat asistență cardiacă avansată și au încercat să o resusciteze. Hayden Panettiere, o actriță cunoscută mai ales pentru rolurile ei din serialele „Heroes” și „Nashville”, a fost declarată decedată la vârsta de 36 de ani.

La momentul decesului, actrița se afla alături de Brian Hickerson, iubitul ei cu care avea o relație intermitentă. Conform cărții ei de memorii, „This Is Me: A Reckoning”, pe care a publicat-o anul acesta, actrița l-a cunoscut pe Hickerson în 2018, în Los Angeles. Cei doi au avut o relație intermitentă timp de câțiva ani.

Dosarele judiciare arată că, în 2021, Hickerson nu a contestat două acuzații de infracțiune gravă privind vătămarea lui Hayden Panettiere.

Hayden Panettiere a apărut pentru prima dată pe ecran încă de când era mică, jucând într-o reclamă la vârsta de 11 luni. Rolul care i-a adus faima a venit în 2000, când ea a interpretat-o pe fiica unui antrenor în filmul „Remember the Titans”, cu Denzel Washington în rolul principal.

A continuat să se bucure de succes în două seriale de televiziune: în rolul unei majorete de liceu, cu darul supranatural de a-și regenera părțile corpului, în „Heroes” (din 2006 până în 2010) și în rolul unei vedete muzicale în ascensiune în „Nashville” (difuzat între 2012 și 2018).

Hayden Panettiere a apărut, de asemenea, în două continuări ale filmelor de groază din seria „Scream”.

Nu era un secret faptul că Panettiere se confruntase cu probleme de sănătate mintală și cu abuzul de droguri și alcool. Ea a declarat pentru The New York Times, în 2023, că, la un moment dat în viața ei, se trezea regulat tremurând. Când nu consuma alcool, a spus ea, lua opioide în speranța de a nu mai bea.

Panettiere a mai spus că a suferit de dismorfie corporală ca urmare a mediatizării invazive din presa de scandal pe vremea când era adolescentă.