Caz șocant în București: Femeie legată de mâini și de picioare, apoi lovită crunt de iubit. Agresorul a fost arestat preventiv

Agresiunea a avut loc în noaptea de 24 spre 25 septembrie, în Sectorul 5 al Capitalei. Femeia a reușit să fugă din locuinţă şi, cu ajutorul a doi oameni, a ajuns la poliţie unde a spus ce i s-a întâmplat, anunță Poliția Capitalei.

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Poliția Capitalei a anunțat duminică dimineață că polițiștii au fost sesizaţi, pe 25 septembrie, de către o femeie „cu privire la faptul că aceasta ar fi fost victima unor acte de violență domestică, în timp ce se afla în locuința în care conviețuia împreună cu concubinul său, din Sectorul 5”.

„Victima a reușit să părăsească locuința, iar cu sprijinul a doi cetățeni, aceasta a fost adusă la sediul Secției 19 Poliție, unde le-a relatat polițiștilor cele întâmplate”, a anunțat Poliția Capitalei.

Poliţiştii au reuşit prinderea bărbatului în scurt timp.

În urma cercetărilor polițiștilor, s-a stabilit că bărbatul, în vârstă de 41 de ani, în timp ce se afla în imobilul în care locuia împreună cu iubita sa, „pe fondul unor stări de gelozie”, a legat-o cu o sfoară de mâini și de picioare.

Ulterior, bărbatul a lovit-o pe femeie în cap „cu partea opusă tăișului unui topor, și cu mânerul acestuia, cu pumnii și picioarele, pe suprafața întregului corp, în timp ce aceasta din urmă se afla imobilizată, fiind legată de mâini și de picioare”, au mai spus polițiștii.

„Totodată, bărbatul ar fi amenințat-o pe femeie cu moartea. În urma actelor de violență exercitate asupra sa, persoana vătămată a suferit leziuni traumatice care, potrivit concluziilor medicale, necesită un număr de 40-45 de zile de îngrijiri medicale”, a precizat Poliția Capitalei.

În cauză, polițiștii spun că au procedat la emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.

De asemenea, în baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat magistraților cu propuneri legale, față de acesta fiind dispusă măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 19 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.