Caz șocant în Franța: un băiat de 9 ani a fost ținut închis în dubă de tatăl său, timp de peste un an. Mărturiile vecinilor

Copilul de 9 ani, ținut încuiat într-o dubă din noiembrie 2024 de către tatăl său, a fost salvat luni de polițiști datorită unui vecin care a auzit zgomote venind din mașină, au anunțat procurorii francezi, relatează The Guardian.

Cazul s-a petrecut în localitatea Hagenbach, estul Franței, aproape de granița dintre Elveția și Germania.

Băiatul, care suferea de malnutriție, a fost salvat după ce fusese încuiat în duba tatălui său în noiembrie 2024, după ce un vecin a alertat poliția cu privire la „sunetele unui copil” provenind dintr-un vehicul.

După ce au forțat ușile dubei, ofițerii au găsit un copil „întins în poziție fetală, gol, acoperit cu o pătură deasupra unei grămezi de gunoaie”, a declarat procurorul Nicolas Heitz. El a adăugat că copilul era subnutrit și nu mai putea merge pentru că stătuse jos prea mult timp.

Ce le-a spus polițiștilor

Băiatul a declarat poliției că tatăl său îi aducea mâncare de două ori pe zi și îi lăsa sticle cu apă, potrivit ziarului Le Parisien.

El le-a mai spus că trebuia să își facă nevoile în sticle de plastic și în saci de gunoi, adăugând că ultima dată când a făcut duș a fost la sfârșitul anului 2024.

Tatăl său, în vârstă de 42 de ani, a declarat poliției că l-a ținut pe băiat captiv în dubă din noiembrie 2024 pentru a-l proteja de partenera sa, în vârstă de 37 de ani, care „voia să-l transfere pe copil la un centru de îngrijire psihiatrică”, a precizat procurorul.

Cuplul locuia într-un bloc de apartamente cu frații băiatului, sora sa de 12 ani și sora vitregă de 10 ani.

Potrivit tatălui, partenera sa nu știa că băiatul se afla în dubă. Bărbatul a fost acuzat de „sechestrarea și detenția arbitrară a unui minor”, ​​precum și de privarea lui de hrană și îngrijire medicală adecvate și a fost arestat preventiv.

Partenerea sa a fost acuzată de „neacordarea de asistență unui minor aflat în pericol” și „nedenunțarea maltratării unui minor” și a primit eliberare condiționată pe cauțiune.

Cei trei copii au fost plasați în sistemul de îngrijire temporară, în așteptarea deciziei unui judecător al tribunalului pentru copii.

Mărturiile vecinilor

Vecinii au declarat poliției că băiatul dispăruse brusc la sfârșitul anului 2024, dar au înțeles de la cuplu că fusese plasat în sistemul de îngrijire.

Unii locuitori din zonă au spus că au auzit zgomote ocazional venind din dubă, dar li s-a spus că era o pisică.

O vecină, pe nume Danielle, a descris situația ca fiind „cu adevărat devastatoare”.

„Nu înțelegem. Este oribil, nu există cuvinte”, a spus femeia.

„N-am observat niciodată nimic, nu am auzit niciodată nimic… Simt că trăim într-un film sau într-un vis și ne gândim mereu: «Mâine mă voi trezi și poate că nu este real». Pur și simplu nu putem înțelege”, a adăugat ea.