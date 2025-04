Caz spectaculos la Regina Maria Cluj. Femeie operată pentru 14 fibroame poate deveni mama pe cale naturală: „Nu mai aveam energie nici să stau în picioare. Acum, sunt pregătită să am un copilaș”

O viață dată peste cap de prezența a 14 fibroame, o operație clasică laborioasă și speranța intactă de a avea copii pe cale naturală. Astfel se poate rezuma experiența unei femei de 33 de ani care și-a recâștigat sănătatea cu ajutorul unui medic curajos de la Spitalul Cluj Regina Maria.

Claudia este o tânără de 33 de ani care trăiește și lucrează în Anglia. În urma unor dureri abdominale cu care s-a confruntat la un moment dat, Claudia a fost consultată de către un medic ginecolog și a aflat că are trei fibroame, tumori benigne frecvente care apar la nivelul uterului și afectează aproximativ 70 la sută dintre femei. Aceste tumori nu pun viața în pericol, însă pot da simptome neplăcute precum sângerări prelungite, dureri abdominale, presiune pelvină, senzație de balonare și constipație. Fibroamele apar mai ales în jurul vârstei de 30-40 de ani, iar la anumite dimensiuni, pot fi cauza infertilității și pot împiedica instalarea unei sarcini.

O problemă de sănătate de familie

„Eu am moștenit-o pe mama mea. Mama mea a avut fibrom, i s-a făcut histerectomie totală. A fost operată la 39 de ani, dar înainte de această intervenție, a avut opt copii. Bunica mea a murit de fibrom pentru că nu s-a dus la doctor. De asemenea, mătuși și verișoare de-ale mele au avut fibroame, această problemă de sănătate este în familie” spune Claudia, una dintre pacientele cu fibrom moștenit genetic.

Deși, la prima consultație, Claudia a primit recomandarea de a face embolizare pentru cele trei fibroame, ea nu a fost convinsă să facă acest tratament și s-a întors în Anglia, sperând să-și rezolve acolo problema. Între timp, situația ei s-a agravat, iar simptomele au devenit tot mai agresive.

„Nu mai puteam să trăiesc așa, nu mai aveam vlagă, nu mai aveam energie. Nici măcar să ies din casă nu mai puteam pentru că mă apuca câte o criză. Viața mea era dată dată peste cap. Credeți-mă că am avut zile când m-a apucat plânsul mergând la baie să mă schimb, că iar mă lua câte o criză și de multe ori nu mai puteam. Trebuia să plec acasă că nu mai aveam energie efectiv să stau în picioare. Și nu numai o dată, de nenumărate ori mi s-a întâmplat așa și asta timp de un an, un an jumătate”, descrie Claudia calvarul prin care trecea din cauza fibroamelor.

Mai mult, ea a ajuns de două ori la spital în Anglia, în serviciul de urgență, din cauza hemoragiilor masive, având și anemie. Claudia a primit transfuzii de sânge, dar și un tratament pentru stoparea hemoragiilor, însă acestea nu i-au rezolvat problema. Întâlnind o pacientă cu o problemă similară de sănătate, Claudia a decis să vină în Cluj-Napoca și să vadă în ce măsură putea să scape de simptomele supărătoare, fără însă a-i fi afectată fertilitatea.

„Doamna care a venit în salon a zis că va fi operată de domnul doctor Pătcaș și mi-a atras atenția faptul că a zis că o să-i păstreze ovarele, că o să aibă în continuare menstruație și o să fie ok. Și zic: vreau și eu contact, vreau și eu să știu cum ai ajuns la Cluj, vreau și eu să mă duc să văd ce se poate face. Am zis că e totul sau nimic pentru că aici nu mai puteam să stau să aștept”, continuă Claudia povestea, hotărâtă să-și rezolve cât mai repede cu putință problema de sănătate.

Operația clasică, soluția pentru cazurile complicate de fibrom

Prima consultație pe care a obținut-o Claudia la Cluj a fost la medicul primar Obstetrică-ginecologie, Ildiko Bartok. În urma evaluării, Claudia a fost îndrumată către dr. Sergiu Pătcaș, medic primar Obstetrică-ginecologie din cadrul Spitalului Regina Maria, recunoscut pentru expertiza sa în chirurgie ginecologică.

„Am vorbit întâi cu dumnealui la telefon, m-a întrebat cât de repede sunt interesată să fiu operată și am zis cât mai curând, că nu mai suport, nu mai am viață, nu mai am absolut nimic. I-am zis că vreau să fiu operată cât mai curând posibil, nu știu ce o să fie, dacă o să mai am vreo șansă sau nu să fiu mamă, cum o vrea Dumnezeu, așa o să fie”, descrie Claudia momentele de nerăbdare până la vizita la medicul expert în tratamentul fibroamelor.

„Pacienta se știa cu polifibromatoză uterină, dar din păcate patologia ei era extrem de avansată. De ce? Pentru că erau extrem de multe fibroame, complicate. Ea, teoretic, la fiecare menstruație, avea hemoragii atât de abundente încât ajungea la anemie. La ea, este vorba despre o predispoziție genetică, pentru că fibroamele erau atât de multe și uterul era compromis din punct de vedere al funcționalității, iar viitorul obstetrical era aproape zero. Toată lumea i-a propus histerectomie, adică îndepărtarea uterului în totalitate. Din punct de vedere ecografic, nu se putea vedea exact câte fibroame erau, pentru că majoritatea s-au dezvoltat în interiorul uterului, în cavitate”, descrie cazul Claudiei medicul Sergiu Pătcaș, hotărât însă să-i ofere pacientei cea mai bună soluție pentru a-i menține intactă capacitatea de a duce o sarcină.

Toate fibroamele au fost îndepărtate, după care s-a făcut o reconstrucție uterină

Claudia a fost evaluată de către medicul Sergiu Pătcaș și la scurt timp după investigații și analize, în octombrie 2024, a fost operată.

„Tratamentul chirurgical care s-a pretat la pacientă a fost unul care se făcea mai demult, acum nu cred că îl mai face nimeni. S-a folosit o tehnică mai complexă. Practic ce s-a făcut în acest caz? După ce am intrat în abdomen, s-a identificat uterul extrem de mare. „Avea dimensiunea unui fruct de pomelo, dar fibroamele nu se simțeau la palpare, nu se evidențiau intra-operator. Și atunci ca să reducem riscul de sângerare, am identificat arterele uterine care vascularizează uterul și am făcut un fel de clampare temporară astfel încât să reducem riscul de hemoragie intraoperator. După care, teoretic, uterul s-a deschis și s-au identificat în cavitatea uterină, cât și în perete 14 fibroame. Au fost îndepărtate în totalitate, după care s-a făcut un tip de plastie, de reconstrucție uterine, cu mențiunea că nu aveam certitudinea păstrarii functionalitatii uterului”, descrie în linii mari intervenția dr. Sergiu Pătcaș.

Operația a durat aproximativ două ore, timp în care exista riscul de hemoragie din cauza numărul mare de fibroame. Acesta nu a putut fi evitat în totalitate, însă Claudia a pierdut doar 600 de ml de sânge.

„Post-operator, evoluția a fost extrem de bună. Bineînțeles că pacienta a fost înștiințată că eu îmi voi da toată silința astfel încât să putem să-i păstrăm partea de fertilitate și să rămână uterul. Dar în caz de hemoragie severă, ea a semnat că e de acord să-i fac histerectomie de hemostază. Dacă apărea o complicație intraoperatorie, o hemoragie abundentă, viața ei oricum prima. Și a fost de acord, știind că am mai făcut astfel de intervenții”, continuă dr. Pătcaș.

„Am avut complicații, dar medicul mi-a zis că nu s-a dat bătut pentru că el mi-a promis că îmi dă o șansă să ne revedem peste 2 ani, de data asta pentru o cezariană. Domnul doctor a reușit să scoată 14 fibroame, dar a păstrat uterul și ovarele”, completează Claudia.

De altfel, dr. Sergiu Pătcaș nu se află la prima intervenție de acest fel. De-a lungul carierei sale, a avut mai multe paciente cărora a reușit să le îndepărteze fibroamele și să le mențină capacitatea de a susține o sarcină, acestea devenind mame.

„De pe băncile rezidențiatului am lucrat cu unii dintre cei mai recunoscuți chirurgi și ginecologi din Cluj și am văzut și la ei astfel de intervenții. Apoi, când am devenit medic specialist, având experiența și cunoștințele necesare pe care le-am acumulat și abilitățile chirurgicale din rezidențiat, am început să le fac eu. Altă șansă nu avea pacienta. Deci intervenția aceasta era singura ei opțiune. Și i-am spus: oricât de mici ar fi șansele, dacă totul decurge perfect și nu apar complicații, merită încercat și avem încrederea că totul va fi în regulă”, declară dr. Sergiu Pătcaș.

Conform specialiștilor, fibromul uterin reprezintă cea mai frecventă patologie benignă din punct de vedere ginecologic. La marea majoritate a pacientelor, fibroamele sunt mici și nu dau simptome.

„Până la acest caz, nu am întâlnit așa de multe fibroame. 14 este un număr enorm. În mod normal, fibroamele care nu dau simptome și sunt sub 5 centimetri nu se operează. În cazul pacientei noastre, pentru că se dezvoltau în interiorul cavității uterine și teoretic îi compromiteau viața in general, tot timpul se confrunta cu hemoragii. Ea teoretic putea să moară prin exsangvinare din cauza anemiei. Plus că fibroamele au risc și de infecții”, spune medicul care a reușit să îndepărteze cu succes cele 14 fibroame.

Cum se poate face o histerosalpingografia fără durere și ce spune despre capacitatea de a obține o sarcină?

Deși intervenția chirurgicală a fost un succes, medicul Sergiu Pătcaș nu putea spune imediat cu precizie dacă pacienta putea sau nu să obțină fără probleme o sarcină. De aceea, i-a recomandat o investigație specială care a dat verdictul.

„Noi i-am făcut pacientei o histerosalpingografie. Aceasta e practic o radiografie cu substanță de contrast pentru uter și pentru trompe. Aceasta constă în injectarea de substanță de contrast în colul uterin, prin vagin. Noi vizualizăm structurile respective, vedem cum se umple uterul cu substanță și dacă substanța merge prin trompe în exterior. Dacă substanța trece prin trompe și iese afară înseamnă că trompă e permeabilă și atunci e o veste bună. Când am văzut pe biletul de trimitere că a avut așa o miomectomie multiplă (n.r. operația pentru îndepărtarea fibroamelor uterine), nu prea aveam speranțe că o să-i dăm doamnei vești bune. Sunt două aspecte: odată, domnul doctor Pătcaș i-a salvat uterul. Orice doctor ginecolog la care a fost i-a spus că are indicație de extirpare a uterului pentru că nu au cum să scoată atât de multe fibroame și să-i lase uterul pe loc. Și al doilea aspect: din fericire, s-a salvat și trompa, cea stângă a rămas permeabilă”, declară dr. Bogdan Chiroiu, medic primar Radiologie și imagistică medicală în cadrul Spitalului Cluj Regina Maria.

„Domnul doctor Chiroiu mi-a zis că am avut un înger. Și i-am răspuns: da, într-adevăr, așa este. În momentul în care l-am întâlnit pe domnul doctor Pătcaș, am simțit că sunt unde trebuie, nu m-am simțit deloc în nesiguranță, ba din contra, m-am simțit că sunt acasă. Dumnezeu mi-a scos în cale oamenii care au trebuit să mă trimită la domnul doctor”, își amintește Claudia momentul în care a primit vestea că poate obține o sarcină pe cale naturală.

Deși histerosalpingografia nu este neinvazivă, în cadrul Spitalului Regina Maria Cluj, echipa de medici radiologi reușește datorită tehnicii aplicate, experienței și aparaturii din dotare să facă din histerosalpingografia o procedură ușor de suportat de către paciente.

„Teoretic, rezultatul de la histerosalpingografia pe care am făcut-o la pacientă e valabil cam un an. Deci timp de un an se consideră că trompa rămâne permeabilă și uterul își păstrează aspectul. Și atunci din momentul acesta, practic ea are recomandare să încerce să obțină sarcina” completează dr. Bogdan Chiroiu.

„Minimum un an ar trebui să treacă de la intervenția chirurgicală până la o eventuală sarcină”

Având în vederea complexitatea intervenției chirurgicale, în cazul Claudiei a urmat o perioadă de recuperare mai îndelungată, însă fără niciun fel de problemă.

„În mod normal, după orice tratament chirurgical, recuperarea e de 100% cam la 4-6 săptămâni, adică pacienta nu mai are niciun fel de simptom. Dar în ceea ce privește partea de prognostic și a reduce riscurile, la dânsa, chiar dacă rămâne însărcinată, are risc de ruptură uterină cât timp este gravidă. Minimum un an ar trebui să treacă de la intervenția chirurgicală până la o eventuală sarcină”, mai spune medicul care a operat-o, Sergiu Pătcaș.

„Eu am reînceput lucru după o lună de zile, bineînțeles, ușor, ușor. Mi-am reluat toate activitățile, plus celelalte pe care le-am oprit. Adică să merg cât mai mult, să fac un pic de sport, să mă duc la saună, la piscină, ca asta n-am mai făcut de mult și mi-era efectiv dor”, descrie Claudia perioada de recuperare.

Acum, Claudia se simte din ce în ce mai bine, dar trebuie să respecte un tratament hormonal care să împiedice refacerea fibroamelor, pentru că există acest risc, având în vedere moștenirea ei genetică.

„Dacă nu face un tratament ca să-i scădem nivelul de estrogeni, ca s-o echilibrăm din punct de vedere hormonal, e posibil ca până are voie să rămână gravidă peste un an, iar să apară vreo patru și cinci fibroame. Și atunci din acest motiv, pacienta ia un tratament”, completează dr. Pătcaș.

„Sunt pregătită să am un copilaș!”

Claudia va reveni la controale periodice și dacă totul este în regulă, la un an de la intervenție va putea încerca să rămână însărcinată.

„Sunt pregătită să am un copilaș. Ideea este că sunt în Anglia și sunt multe altele pe lângă. Să ajungem până în toamnă să fiu sigură că eu sunt bine. Dar nu cred că e cazul să stau prea mult pentru că nu vreau să risc să mai trec prin ce am trecut și fără să fac un copil”, concluzionează Claudia.

Având în vedere frecvența fibroamelor la femeile tinere și faptul că pot pune fertilitatea în pericol, medicii recomandă respectarea evaluării ginecologice anuale, efectuarea regulată a testului Babeș-Papanicolau și a unei ecografii endovaginale care poate pune în evidență tumorile benigne mai mari de 5 milimetri. Astfel, având toate informațiile medicale la zi, femeile tinere pot lua cele mai bune decizii în privința sănătății și maternității.

Articol susținut de Regina Maria