Cazările la Cluj în perioada UNTOLD 2026. Pe OLX, o garsonieră ajunge să coste pe noapte cât chiria pe o lună pentru un apartament

UNTOLD 2026 începe joi la Cluj-Napoca. Cei care nu au reușit până acum să își rezerve cazare mai au opțiuni atât pe platformele de rezervări, cât și pe OLX și în grupuri de Facebook dedicate evenimentului.

Proprietarii care își închiriază direct locuințele cer între 2.000 și 4.000 de lei pentru trei nopți de cazare pentru un apartament cu două camere. Pe Booking și Airbnb, cele mai multe cazări pentru două persoane depășesc însă 3.000 de lei pentru cele trei nopți de festival.

Pe OLX apar și oferte care ajung la 3.000 de lei pe noapte pentru o garsonieră aflată în zona festivalului.

Festivalul UNTOLD 2026 se desfășoară în perioada 6-9 august, la Cluj-Napoca.

Încă sunt disponibile apartamente, garsoniere, pensiuni și hoteluri pentru cei care nu și-au rezervat din timp cazarea. HotNews a verificat ofertele de pe Booking pentru perioada 6-9 august (3 nopți), pentru două persoane. Cea mai ieftină cazare găsită a fost pentru o garsonieră de 25 de metri pătrați, la 1.620 de lei pentru întregul sejur. În rest, cele mai multe apartamente, hoteluri și pensiuni costau între 3.000 și 7.000 de lei. Unele depășeau chiar și 9.000 de lei.

Oferte de cazare pentru perioada festivalului Untold, 6-9 august, pentru 2 persoane, pe Booking

Ce prețuri au cazările disponibile pe Airbnb

Și pe Airbnb prețurile sunt ridicate. Cele mai multe apartamente disponibile în zona centrală și în apropierea festivalului costau între 2.900 și 4.300 de lei pentru cele trei nopți, pentru două nopți de cazare. Existau și variante mai ieftine, de la aproximativ 2.250 de lei, dar și locuințe care depășeau 5.000 de lei.

Oferte de cazare pe Airbnb în perioada Untold, 6-9 august, pentru 2 persoane

Și pe OLX apar oferte de mii de lei

Și pe OLX sunt anunțuri pentru perioada UNTOLD. De exemplu, un proprietar cere 3.000 de lei pe noapte pentru o garsonieră de pe strada Mihai Eminescu, adică în zona centrală. Potrivit anunțului, locuința este la aproximativ două minute de mers pe jos de intrarea la festival și poate găzdui două persoane.

Proprietarul cere și o garanție de 1.500 de lei, pe care spune că o returnează la plecare, dacă apartamentul este predat în aceeași stare.

3.000 de lei, adică aproximativ 600 de euro, cât este o noapte de cazare în această garsonieră, înseamnă chiria medie pentru o lună pentru un apartament cu două camere, potrivit unui studiu realizat de Imobiliare.ro. Pentru o garsonieră în zona centrală, chiria pentru o lună este între 350 și 450 de euro.

Un alt proprietar închiriază o garsonieră aflată lângă Parcul Feroviarilor, „la aproximativ 15-20 de minute de mers pe jos de zona festivalului”. Potrivit anunțului, garsoniera este „la prima ocupare după renovare”, are „aer condiționat” și „vedere la parc”.

Proprietarul cere aproximativ 2.000 de lei pe noapte (400 de euro) sau aproximativ 1.750 de lei pe noapte (350 de euro) dacă turiștii vin cu propriile așternuturi și prosoape. Garsoniera este destinată pentru cel mult două persoane, iar proprietarul solicită și o garanție de aproximativ 1.000 de lei (200 de euro), despre care spune că este returnabilă la plecare.

Ce cazări oferă proprietarii pe grupurile de Facebook dedicate

Și în grupurile de Facebook dedicate cazărilor pentru UNTOLD continuă să fie publicate zilnic anunțuri de la proprietari și agenții imobiliare. În multe cazuri, prețurile sunt mai mici decât cele afișate pe platformele de rezervări.

Un apartament cu două camere din cartierul Zorilor, aflat aproape de zona festivalului, este oferit pentru 2.000 de lei în perioada 6-9 august. Locuința poate găzdui până la patru persoane, ceea ce înseamnă un cost de aproximativ 500 de lei de persoană pentru întregul sejur, dacă toate locurile sunt ocupate.

La același preț este oferit și un apartament pentru două persoane, disponibil în perioada 6-9 august.

O altă ofertă este un apartament cu trei camere din zona Piața Abator, disponibil pentru până la șase persoane, la 2.800 de lei pentru întreaga perioadă a festivalului. În acest caz, costul este de aproximativ 467 de lei de persoană, dacă locuința este ocupată la capacitate maximă.

Un apartament cu două camere din comuna Chinteni, aflată la aproximativ 13 kilometri de Cluj-Napoca, este oferit pentru 4.000 de lei în perioada 5-10 august. Proprietarul spune că locuința poate găzdui până la cinci persoane.

Printre cele mai scumpe oferte publicate în grupurile dedicate UNTOLD se află un apartament cu trei camere din complexul Elite Residence, pentru care proprietarul cere 5.500 de lei. Anunțul menționează și o garanție de 3.000 de lei, care, potrivit proprietarului, este returnată la finalul sejurului.

Un alt proprietar cere 8.000 de lei pentru un apartament cu trei camere de pe strada Republicii, aproape de zona festivalului. Anunțul menționează și o garanție de 5.000 de lei, care, potrivit proprietarului, este returnată la finalul sejurului, dacă locuința este predată în aceeași stare.