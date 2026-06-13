Cazul care a scos oamenii în stradă, în Franța: O fată de 11 ani, ucisă de un bărbat care fusese reclamat pentru abuzuri sexuale

Pe 7 iunie 2026, aproximativ 6.000 de persoane au participat la un marș în tăcere în memoria lui Lyhanna, la Fleurance. Credit line: Frederic Lancelot / Agence 1827 / Bestimage / Profimedia

O comunitate întreagă s-a adunat în orașul Fleurance pentru înmormântarea Lyhannei, ucisă în urmă cu două săptămâni în sud-vestul Franței, potrivit BBC.

În timpul funeraliilor, edilii din întreaga regiune Gers au chemat oamenii să se adune în fața primăriilor, unde steagurile erau coborâte în bernă, pentru a-și arăta sprijinul față de familia copilei de 11 ani.

Uciderea lui Lyhanna a provocat un val de revoltă în toată Franța după ce s-a aflat că principalul suspect în acest caz, Jérôme Barella, în vârstă de 41 de ani, fusese denunțat la poliție cu nouă luni în urmă. El era acuzat de presupuse abuzuri sexuale repetate asupra unui copil de 10 ani, dar anchetatorii nu l-au interogat nici măcar o dată.

Martial Bernard și Charly Rameau, părinții Lyhannei, au participat la marșul comemorativ de la Fleurance, Franța, pe 7 iunie 2026. Credit line: I Bazin/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pe lângă denunțul din Franța, autoritățile americane trimiseseră o alertă poliției franceze, conform ziarului Le Monde. Activitatea online a lui Barella sugera că acesta ar fi putut accesa imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

Poliția franceză a descoperit alerta americană abia după ce a efectuat o căutare a numelui lui Barella, în urma arestării sale de săptămâna trecută. Oficiul Național pentru Minori din Franța (OFMIN) a declarat că semnalul a fost primit în 2023 și a fost considerat „slab”. Oficiul a precizat că primește aproximativ 300.000 de semnale în fiecare an.

În același timp, au apărut noi acuzații de natură sexuală care nu îl vizează doar pe Barella, ci și pe tatăl și pe fratele său. Miercuri, fratele suspectului în cazul uciderii fetiței a fost pus sub anchetă pentru viol, în urma plângerilor depuse de două femei, dintre care una era minoră la momentul comiterii presupusei infracțiuni. Cealaltă femeie este fosta sa parteneră.

Acesta a fost reținut săptămâna aceasta când s-a prezentat la poliție pentru a depune o plângere pentru calomnie. El neagă acuzațiile aduse împotriva sa.

Tatăl familiei, Joel Barella, în vârstă de 71 de ani, este și el anchetat. Procurorii din Béziers au redeschis în această săptămână un dosar din 2019, în care acesta este acuzat că ar fi abuzat sexual de nepoata partenerei sale. O a doua nepoată a adus acuzații similare în presa franceză. Și el a negat faptele.

Fiica lui Jérôme Barella era prietenă cu Lyhanna. Victima a fost văzută în mașina suspectului în vinerea dispariției sale, după ce a ieșit de la școală. Bărbatul a fost arestat trei zile mai târziu, iar cadavrul fetei a fost găsit într-o fermă din apropiere, la opt zile de la dispariție.

Atmosfera în timpul marșului comemorativ organizat la Fleurance, în Franța, pe 7 iunie 2026. Credit line: I Bazin/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Alerte de abuz ignorate de poliție

Cazul s-a transformat într-un scandal național, pe măsură ce în Franța s-a realizat amploarea gafelor oficiale care l-au lăsat pe Barella în libertate.

El fusese deja identificat în trei cazuri separate de abuz sexual când a fost denunțat, în august anul trecut, pentru presupusul viol al unei fete de 10 ani numită Rosa. Examenul medical a confirmat afirmațiile fetei. Totuși, reprezentanții justiției și jandarmii au acționat lent, iar în următoarele nouă luni Barella nu a fost contactat.

Îngrijorarea publică privind modul în care sistemul judiciar francez tratează infracțiunile sexuale împotriva femeilor și minorilor este în creștere.

Primăria din Paris a respins acuzațiile de neglijență, după ce mai mulți asistenți școlari au fost acuzați de abuz sexual. În aceeași săptămână, cântărețul Patrick Bruel a fost pus sub anchetă pentru viol și agresiune sexuală, acuzații pe care le neagă.

Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a rezistat cererilor de demisie. Un sondaj de opinie realizat vineri a arătat că două treimi dintre cei chestionați consideră că acesta ar trebui să rămână în funcție.

El a afirmat că greșelile comise nu au fost rezultatul lipsei de resurse sau de personal în sistemul judiciar. Ministrul a susținut că erorile au apărut din cauza eșecului de a acorda prioritate unui caz grav.

O pancartă cu mesajul „În memoria copiilor pe care ar fi trebuit să îi protejăm”, în timpul unui moment de reculegere cu lumânări pentru Lyhanna, organizat în Piața Drepturilor Copilului din Paris, pe 12 iunie 2026. Credit line: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia

Proteste naționale și modificări ale legilor

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a promis înăsprirea legilor prin prelungirea pedepselor cu închisoarea pentru violatorii de copii. De asemenea, el a promis stabilirea unui termen-limită pentru anchetarea plângerilor privind abuzul sexual asupra minorilor.

Grupurile de activiști cer însă o lege care să acopere violența sexuală împotriva femeilor și copiilor, dar și un buget de 2,7 miliarde de euro pentru aplicarea ei. Aceștia au anunțat că vor organiza proteste în fața instanțelor din toată țara în fiecare zi de luni.